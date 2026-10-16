屯門杯渡路鹹水管老化　年內第三度爆裂　水務署分三階段加快更換

屯門杯渡路昨日（15日）下午爆水管，大量黃泥水湧出淹浸路面，有途經市民慨嘆：「又嚟‥‥‥」水務署在Facebook「滴惜仔」指，涉事為杯渡路一段直徑400毫米的鹹水管，有關維修工程已經完成，鹹水供應已於今日（16日）早上11時起陸續恢復正常；而有關水管因老化，今年5月及7月亦曾爆裂，早前已納入署方的更新計劃，會分三階段更換，第一階段已於今年10月2日展開。



屯門杯渡路昨午（15日）再爆鹹水管，大量黃泥水湧出淹浸路面。（屯門友 Facebook）

水務署指，因應同一段鹹水管曾於今年5月及7月爆裂，署方早前已經加快展開該段約300米長鹹水管的更換工程，諮詢屯門區議會後提交相關部門作審批。第一階段位於邱德根公園地下的鹹水管更換工程，已於今年10月2日展開，預計於2027年第二季前完成。

屯門杯渡路昨午（15日）再爆鹹水管。（屯門區議員葉文斌 Facebook 影片截圖）

署方其後隨即展開第二階段更換工程，更新位於杯渡路橋底的鹹水管，預計需時6個月；第三階段將會更換屯門市廣場二期對出的杯渡路行人路及馬路下的水管。由於該處鄰近屯門鄉事會路這個繁忙十字路口，施工時須兼顧不同方向的交通需要，並要多次實施臨時交通安排及相關措施，因此工程較為複雜，所需時間亦較長。

水務署將就事件與當區民政事務處、區議員及持份者緊密聯繫，爭取盡快完成所有工程，徹底更換該段老化水管。

屯門杯渡路昨午（15日）再爆鹹水管。（屯門區議員葉文斌 Facebook 影片截圖）