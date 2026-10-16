29歲女走私52公斤乾魚翅來港　海關揭發交漁護署檢控　判監10個月

漁護署指，一名29歲中國籍女子因走私乾魚翅入境香港，違反《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），今日（16日）在區域法院被裁定罪名成立，判監10個月。



漁農自然護理署表示，該名旅客於今年3月22日從巴西、經埃塞俄比亞抵達香港國際機場。海關人員檢查其行李時，發現內藏一批懷疑受管制乾魚翅；經漁護署人員檢驗後，確定為受管制乾魚翅，共重約52公斤，估計市價約20萬元，署方遂以非法進口瀕危物種作出檢控。該女子今日在區域法院被判罪名成立，法庭以15個月為量刑起點，考慮被告認罪扣減三分之一刑期，最終判處監禁10個月。



一名29歲中國籍女子因走私重約52公斤，估計市價約20萬元的受管制乾魚翅入境香港，判監10個月。（漁護署圖片）

部份鯊魚及鰩魚屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄的列明物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》所管制。任何人如非按照《保護瀕危動植物物種條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

漁護署發言人稱，政府一向致力保護瀕危物種，漁護署和香港海關會保持警覺，繼續監察及打擊涉及瀕危物種的違法行為。市民如發現懷疑違例情況，請致電1823向漁護署舉報。有關本港對瀕危物種的管制，可瀏覽本署網頁www.cites.hk。