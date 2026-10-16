入境事務處10月9日至15日在全港多區展開代號「曙光」反非法勞工行動，聯同勞工處的「彩虹行動」、警務處的「冠軍行動」、食物環境衞生署和康樂及文化事務署的「驚愕行動」、以及漁農自然護理署、海關的聯合行動，搜查了多個目標地點，包括餐廳、零售店及工廈單位等。



行動中，共拘捕8男4女（20至54歲）黑工，其中一名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。此外，亦拘捕一名47歲女僱主、一名28歲協助及教唆者女子、一名43歲逾期逗留男子。有關僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。



入境處聯同多個部門全港反黑工 搜餐廳工廈等拘15人包括一僱主。(資料圖片)

入境處發言人稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年；協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰已大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。

市民可使用舉報非法勞工專線185-185、傳真2824-1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。