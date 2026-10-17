警嚴打黑幫黃賭毒拘53人　搗賣淫會所公屋毒窟　性工作者來自歐亞

警方港島總區展開代號「雙錘」反三合會跨部門行動，打擊兩個黑幫操縱的「黃賭毒」非法活動，派出臥底「放蛇」破獲柴灣公屋毒窟、灣仔私人會所賣淫集團及非法賭檔，共拘捕53名男女（19至68歲），包括多名集團骨幹成員，並檢獲市值約100萬元的大麻及其相關產品。據了解，黑幫在港島區內「跨區」做生意；而被捕的性工作者來自歐洲或東南亞等地。



警方檢獲大量證物。（黃偉民攝）

港島總區刑事部署理高級警司冼國明表示，以情報主導打擊三合會活動，一直是警務處重要項目之一。警方早前發現兩個三合會社團活躍於港島多區，並分別經營不同類型的非法活動，遂展開代號「雙錘」的執法行動。警方派出探員喬裝顧客或賣家，聯同各警區及入境處進行針對黃賭毒活動，拘捕25男28女，年齡介乎19至68歲，包括22名本地人，19名內地人及12名外籍人士。

港島總區反三合會行動組總督察盧健邦表示，警方根據情報得知三合會的販毒團夥以公屋單位作掩飾，經營毒品儲存及包裝中心，並將毒品供應予港島區的娛樂場所。警方經過分析及調查，發現團夥運送毒品期間非常警惕。

人員最終成功於10月12日，在柴灣區拘捕2名本地男子，並在涉案公屋單位內搜出3,600克大麻及含有大麻成分的產品，包括大麻煙、大麻糖及大麻曲奇等，市值約100萬元。探員亦喬裝賣家到灣仔酒吧區，拘捕一名在街頭向酒吧顧客販賣毒品的外籍男子。

警方共拘捕53名男女。（警方提供）

此外，警方留意到灣仔區樓上的私人會所或酒吧，有性工作者向顧客提供性服務。警方隨後鎖定一個位於灣仔區的私人會所，派出探員喬裝顧客蒐集證據，並於10月14日進行收網行動，當日聯同入境處人員以涉嫌「經營賣淫場所」及「控制他人賣淫」等罪，拘捕4男13女，包括犯罪團夥的骨幹成員，部分人有三合會背景；檢獲大量避孕套等證物。

經初步調查，該團夥分工細緻，分別負責招攬顧客、安排陪坐女子提供性服務以及管理場所。據了解，被捕的性工作者來自歐洲或東南亞等地。警方指出，涉案私人會所對新客戒心較高，增加執法及蒐證難度，會繼續從多方面打擊操縱賣淫的犯罪集團，目前行動仍在進行中。

另外，警方亦「放蛇」搗破兩個賭檔，拘捕16名內地及外籍人士。