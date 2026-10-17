沙田公屋藏逾$1200萬K仔　兩15歲女收酬拆貨被捕　警拘28歲男

警方毒品調查科於昨日（16日）在沙田一個公共屋邨展開反毒品行動，檢獲約32公斤、市值超過1,200萬港元的懷疑氯胺酮（K仔），拘捕3名年齡介乎15至28歲的男女，案件將於下周一（19日）在屯門裁判法院提堂。



警方指販毒集團以數萬元報酬，利誘未成年少女做「收貨」及「拆貨」等前線工作，相信販毒集團趁萬聖節前囤積大批毒品，行動已全數阻截該批毒品流入市場。



警方共檢獲16包、每包約重2公斤，即合共約32公斤懷疑氯胺酮，毒品市值超過1,200萬港元。（黃偉民攝）

警方毒品調查科行動組於昨日（16日）下午，在沙田一個公共屋邨進行反毒品行動期間，發現一男一女正在拆卸可疑紙箱，將箱內物品取出並放入尼龍袋，企圖搬入邨內一個單位。探員隨即截停兩人搜查，其後亦搜查相關單位，再發現另一名涉嫌與案有關的女子。整個行動中，警方共檢獲16包各約重2公斤、即合共約32公斤懷疑氯胺酮，毒品市值超過1,200萬港元。

探員最終以販運危險藥物罪名拘捕3名涉案男女。被捕人年齡介乎15至28歲，分別報稱學生及無業，現正被警方扣查，稍後將被暫控有關販毒罪名，下周一（19日）在屯門裁判法院提堂。消息指，兩名被捕15歲少女為同學兼朋友，均就讀中四，兩人疑受友人招攬犯案；她們與被捕28歲男子亦為朋友，但關係不太親近。

警方初步調查發現，有人當時正拆卸相信由海外運往香港的貨物，貨物內裝有大量舊衣物，包住一大批懷疑氯胺酮，以作掩飾。警方相信有人受到販毒集團以金錢利誘，被招攬成為販毒工具。行動成功全數阻截該批毒品流入市場。

警方毒品調查科行動組督察吳嘉煒指，案中令人髮指的地方，是販毒集團將目標指向未成年人士。兩名被捕少女年僅15歲，本應在學校讀書、在家人身邊成長，卻被販毒集團以金錢利誘，推上前線擔當收貨、拆貨、提貨的角色。

吳嘉煒稱，販毒集團以數萬元作報酬利誘少女犯案，自己則躲在幕後，將最大風險與最重刑責，推卸給最年輕、最無防備心的少年人。警方將鍥而不捨追蹤害群之馬，以本案為例，警方已將負責操控的28歲男子繩之以法。

警方毒品調查科行動組督察吳嘉煒交代案件。（黃偉民攝）

警方重申，對於任何形式的販毒，均予以零容忍態度。對於利用未成年人販毒，警方必定視乎情況引用《危險藥物條例》（第134章）第56A條，向法庭申請加刑。警隊毒品調查科會繼續以情報主導方式打擊一切販毒行為，力求從源頭堵截毒品，阻止毒害流入社區。

警方呼籲，隨著萬聖節以及長假期臨近，年輕人往往容易遇上尋找快錢的陷阱。家長應多加關心子女，以免子女誤入法網，如有需要可尋求警方或相關機構協助。

另外，以公屋單位進行販毒等不法活動，有機會違反香港法例第283章《房屋條例》，可被立即終止租約及沒收公屋單位，因此不單止會連累自己，亦會連累身邊人。警方亦再次重申，販毒屬極嚴重罪行，一經定罪，最高可判處終身監禁及罰款500萬元。市民切勿以身試法。