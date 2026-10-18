山景邨雙燒炭｜七旬翁偕老伴鶼鰈情深半世紀　疑不堪病痛折磨尋短

屯門發生一宗七旬翁偕老伴燒炭尋短慘劇。今日（18日）下午2時39分，警方接獲報案，指山景邨景榮樓一單位內，有一男一女懷疑燒炭尋短。救援人員接報到場，發現兩人陷入昏迷，雙雙由救護車送往屯門醫院搶救。兩人隨後由醫生證實身亡。就現場所見，大批警員帶備裝備、與便衣警員先後登樓調查；多輛警車停泊在大廈對開。



男死者姓張，72歲；女死者姓謝，70歲。據了解，兩名死者為戀人關係，一直未有正式註冊結婚，如今已約50年。兩人育有一名女兒，如今年約30餘歲。據知謝婦確診柏金遜症。兩老由山景邨入伙起，一直住在上址至今。

多名便裝警員登樓調查。

今日（18日），該對老戀人的女兒，接獲母親朋友通知，指多次上門拍門及致電，均無人回應。女兒擔心父母安全，於是趕回上址並用鎖匙開門進入單位，惟已發現父母均倒卧廁所中，身邊放有一盤燒過的炭，大驚立即報警。兩名事主由救護員送往屯門醫院搶救，惜最終雙雙不治。

消息稱，警方調查後，於單位內發現遺書，初步不排除因不堪疾病痛苦煎熬，因而協定自殺。警方將案件交由屯門警區刑事調查隊跟進，兩名死者死因有待驗屍確認。

大批警員趕到山景邨調查事件。(王譯揚攝)

翻查資料，「柏金遜症」是一種慢性中樞神經系統退化疾病，主要因大腦中多巴胺（Dopamine）的神經細胞減少，導致身體的活動協調能力受損。隨着病情進展，患者的徵狀通常會從身體的一側擴展到兩側，並對日常生活造成嚴重影響。

患者在放鬆或靜止時，手部、手指、下頜或腿部會出現不自主的震顫；肢體或軀幹肌肉變得緊繃，導致關節活動幅度受阻。此外，患者動作緩慢、起步困難、轉身緩慢等，日常如扣鈕扣、寫字等亦有困難，面部亦會出現肌肉僵硬。同時，患者容易失去平衡而跌倒。

就目前醫學來說，「柏金遜症」未能根治，但能以藥物、以及做物理治療等去控制病況。

大批警員趕到山景邨調查事件。(王譯揚攝)

大批警員趕到山景邨調查事件。(王譯揚攝)

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