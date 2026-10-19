網傳後巷欺凌片　少年遭狂踢連環掌摑　惡煞叫囂：我先係你大佬

網上流傳一段後巷集體欺凌的影片，上載影片的帖文中形容事件為「家法伺候」。片段顯示，現場有4名男子及一名少年身處一條後巷，當時少年與一名黑衣男子已經拳來腳往，其後有人突粗口大罵：「係咪唔X得呀？」黑衣男子繼續與少年對打，並多次起腳踢向少年，少年一度還腳反抗，之後兩人一度分開。但此時另一名戴鴨舌帽的男子突然衝向少年，一邊爆粗說「X你老X」一邊將他猛力推倒在地，並上前拍打其頭部，期間該名少年說：「我無玩。」



隨後，鴨舌帽男示意最初施襲的黑衣男子再次上前，該黑衣男隨後用右手掌摑少年左邊面3下，之後少年忍不住抬手阻擋，黑衣男再用左手連續掌摑少年右邊面3下後停手。鴨舌帽男向少年警告：「你要記住呀，我先係你大佬！」並爆粗威脅，隨後與同黨逕自離開現場，僅留下少年及黑衣男子在場。片段就此完結。



黑衣男連續掌摑少年。（車cam L（香港群組）影片截圖）

片主沒有透露拍攝的時間及地點，但影片引起網民熱議，有不少網民呼籲片主應立即報警，亦有人笑指：「死靚仔扮大佬笑到碌地」、「得啖笑，膽又無扮X晒大哥睇片多上X咗腦」。

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根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。

而根據香港法例第212章《侵害人身條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。