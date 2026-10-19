文化中心火｜皮膚科醫生：電燒傷可傷及肌肉內臟　三級燒傷易留疤

尖沙咀文化中心今日（19日）早上發生火警，一名29歲姓周女工在拆卸舞台期間，懷疑配電箱短路，引起的火花使其面部及雙手三級程度燒傷；而消防處初步調查則指，女事主疑因觸電意外而受傷。據悉，傷者現正留院深切治療部。警方將案件列作工業意外處理。



事主究竟被火燒傷或電燒傷，仍有待當局深入調查。《香港01》電話訪問皮膚科專科醫生史泰祖，以了解燒傷及電傷的分別與情況等。史泰祖醫生表示，電燒傷與一般燒燙傷的主要分別，在於電流可沿人體傳導，傷及皮膚以下的肌肉，甚至內臟器官。一旦造成損傷，往往需要較長時間才能康復。而三級燒傷已穿透真皮層並傷及底層組織，康復後留疤的機會較高。



救護員為傷者面部及頭部鋪上敷料。（馬耀文攝）

根據醫管局資料，燒燙傷可按嚴重程度分為三個級別。一級即只傷表皮層，皮膚發紅但沒有結泡；二級即已傷及真皮層，會起泡、流膿水、發紅、劇痛，有時表皮會脫落；三級即已穿透真皮層並傷及底層部分組織，皮膚可能發白或焦黑。如果神經線遭到破壞，患者傷勢雖重卻不會感受到劇烈疼痛。

史泰祖指，三級燒傷因傷及底層真皮層，患者康復後，皮膚或留下凹凸不平的疤痕的機會較高。不過他亦強調，如果醫護團隊及早治療，患處未必會遺下嚴重的疤痕。

他續道，電燒傷與一般燒燙傷最大的分別是，電會傳導到深層皮膚、肌肉及內臟器官，一旦損傷，康復時間相對較長。如果電流較強，嚴重可導致心臟驟停，甚至死亡；而嚴重燒傷最大風險便是傷口感染，情況嚴重時亦可致命。

消防人員正調查意外起因。（馬耀文攝）

他提醒若市民不慎遭電燒傷，應立即遠離及切斷電源，並盡快尋求醫護人員協助。如目擊他人被電傷，應先審視案發地點的危險性，再用絕緣體將傷者或電源移開，在安全情況下查看傷者的意識、呼吸及脈搏，並安排送院就醫。醫護人員初步會用無菌紗布等敷料輕輕覆蓋創面，以防止傷口感染。

他續指，除一般傷口護理，例如清洗傷口、服用抗生素防止發炎，亦會用人工皮敷在面積較大的傷口上；傷口癒合後，傷者需穿上壓力衣及面罩防止疤痕增生，亦需接受物理及職業治療，幫助受傷皮膚伸展及保持關節靈活性。

消防到場撲救，約15分鐘將火救熄。（馬耀文攝）

尖沙咀文化中心今早（19日）發生火警，消防員到場時一度須開喉戒備，其時火勢已經熄滅。據了解該名姓周女傷者（29歲），為舞台拆卸工，受僱在文化中心進行舞台拆卸工作。事發於上午11時19分左右，當時周女在文化中心後台進行舞台拆卸工作，期間傷者疑拆卸配電箱時，突然引起火花，導致其面部及雙手三級程度燒傷。傷者由救護車送往伊利沙伯醫院治理，救護員初步為其面部及頭部鋪上敷料。據悉，她現正留院深切治療部。

消息稱，初步懷疑配電箱的高壓電力開關出現短路，疑因此引發火警。警方調查後認為案件暫沒可疑，案件將交由勞工處進一步調查。

消防處回覆指，消防於上午11時23分接報，並於3分鐘後到達現場，發現火勢已經熄滅，消防人員遂開喉戒備。經調查後，一名女職員因發生觸電意外而受傷，傷者由救護人員即場進行初步護理並送院治理。

勞工處指，已知悉事件並已展開調查；《香港01》正向機電工程署查詢上述事件。