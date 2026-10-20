車cam｜錦上路男途人過馬路　望左唔望右　遭校巴撞飛倒臥行人路

元朗八鄉錦上路今日（20日）發生交通意外。社交媒體流傳片段，顯示上午11時45分，一名身穿白衣、戴口罩的男子準備過馬路。期間他未有使用行人過路處，疑僅留意左方車況，忽略了右方駛至的校巴便步出馬路。當男子發現校巴逼近時已避之不及，隨即被校巴撞飛倒臥於行人路上。



警方今日（20日）中午12時12分接報，錦上路71號博愛江夏圍村對開，一輛校巴撞倒一名20餘歲男途人。救援人員到場，事主頭及嘴部受傷，由救護車送往博愛醫院治理。

一名身穿白衫、戴口罩的男子準備過馬路。（交通意外求片區/ Steve Yeung影片截圖）

運輸署為行人而設的《過馬路守則》列明，使用行人天橋、行人隧道、行人過路處會較安全。如找不到過路處，行人應選擇一處可清楚看到道路的四周，以及從遠處而來的車輛，同時又可讓駕駛人清楚看見自己。

行人站定後，可以仔細看清楚四周情況，亦要聆聽車輛的聲音。如有車輛駛近，應先讓其駛過，再察看四周，並聽清楚以確定沒有其他車輛駛來。當無車輛駛近時，便可安全過馬路。如果看見遠處有車輛駛來，除非肯定有足夠時間，否則切勿過路。過路時應該一邊步行，一邊看清楚和聽清楚四周的交通情況。

男子疑僅留意左邊車況，未有注意右方駛至的校巴便步出馬路。（交通意外求片區/ Steve Yeung影片截圖）

根據《道路交通（交通管制）規例》（第374G章）第39條，行人在橫過馬路時，若在行人過路燈（紅綠燈）、斑馬線、行人天橋或行人隧道的 15米範圍內，必須使用該些設施橫過馬路。不使用該些設施、不遵守交通燈號、或者攀越路邊圍欄及穿過中央分道帶進入車路，均屬違例，最高可被罰款 港幣 2,000 元。

校巴隨即將他撞飛。（交通意外求片區/ Steve Yeung影片截圖）