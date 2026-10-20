米埔5狗疑遭毒殺｜愛協：魚塘旁發現疑似嘔吐物　警檢取樣本化驗

米埔合盛圍一帶上周日（18日）發生虐待動物案，警方在建築廢料及魚塘旁，分別發現5具狗屍，懷疑遭人毒殺並1置於上址。案件列「殘酷對待動物」，交由邊界警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。



愛護動物協會今日（20日）回覆《香港01》查詢透露，愛協督察到場後，在魚塘旁地面發現疑似嘔吐物，警方已檢取樣本作進一步化驗。所有狗隻屍體現暫存愛協青衣中心，其後將轉交漁護署化驗所進行毒理檢驗。



4隻黑色犬隻堆疊倒臥於建築廢料旁。（蔡正邦攝）

愛協表示，10月18日，警方通報一宗懷疑殘酷對待動物案件，指位於米埔合盛圍一帶有狗隻倒斃於魚塘附近的建築廢料旁，懷疑遭人毒害。

愛協督察到場後，於現場發現4具唐狗屍體倒臥於建築廢料旁，另有1具唐狗屍體漂浮於附近魚塘；魚塘旁地面亦發現疑似嘔吐物，警方已檢取樣本作進一步化驗。案件現已列作懷疑殘酷對待動物案處理及跟進。

警方檢取全部犬隻屍體，並授權愛協督察將屍體運送至愛協青衣中心暫存，其後再轉交漁農自然護理署化驗所進行毒理檢驗。

警員在場調查。（蔡正邦攝）

案發於10月18日上午11時35分。據了解，其中一隻犬隻植有晶片，死因是否涉及中毒仍有待進一步調查。現場可見，有4隻狗堆疊倒臥於建築廢料旁，佈滿蠕動的蛆蟲，四周有大量蒼蠅飛舞，相信已死去多時。

現場仍有其他犬隻在周圍徘徊。此外有附近工人表示，附近有約100至200隻流浪狗，並得悉不時有毒狗的情況。昨日已見到狗隻倒斃，推斷狗屍應該是前日遭人棄置於上址。

據了解，該5隻狗同屬一名74歲姓李男魚塘職員所飼養。飼主於昨日（17日）中午時份，得悉狗隻均正常，惟至今日上午，上述狗隻均已身亡。

警員在場調查。（蔡正邦攝）

根據第169章《防止殘酷對待動物條例》，虐待動物最高可被罰20萬及監禁3年。

路邊有一堆建築廢料。（蔡正邦攝）

現場仍有其他犬隻在周圍徘徊。（蔡正邦攝）