大埔社山村家貓疑遭鄰居狗咬死　漁護署：如有人違例將提出檢控

大埔發生懷疑狗隻咬死家貓事件。昨日（19日）下午3時39分，警方接獲社山村一間村屋的男住客報案，指其飼養的貓隻，懷疑被鄰居的狗隻襲擊咬死。警方接報到場，經初步調查後，將案件列「狗隻咬噬」跟進。



據了解，涉事鄰居共飼養8隻狗，目前尚未確定是哪一隻狗襲擊貓隻。據悉經初步調解後，鄰居向事主表示願意作出賠償。警方經調查後案件暫時沒有可疑，並轉交漁護署作進一步跟進。



大埔社山村村屋有貓隻疑被鄰居的狗隻咬死。（Google Maps截圖）

漁農自然護理署今日（20日）回覆《香港01》表示，漁護署轄下的動物管理中心，昨日（19日）接獲警方轉介有關個案，並已聯絡相關狗隻畜養人展開調查，初步調查顯示，懷疑涉案狗隻共8隻。

護理署解釋，由於有關個案不涉及市民被狗隻咬傷或抓傷，而所有懷疑涉案狗隻，均持有有效的狗隻牌照和接種狂犬病疫苗，署方現階段不會將涉事狗隻，帶返動物管理中心進行狂犬病觀察。漁護署指，會就個案作進一步調查，如有足夠證據證明有關人士違反法例，將會提出檢控。

根據 《防止殘酷對待動物條例》（第169章）：若放任犬隻肆意攻擊、咬傷其他動物，導致該動物受到不必要的痛苦，狗主可能被控「殘酷對待動物」，最高可判處罰款港幣20萬元及監禁3年。

另外，根據香港法例第167D章《危險狗隻規例》，狗隻如果在沒有受到蓄意挑釁的情況下，曾將人咬傷、咬死或嚴重咬傷其他受飼養的動物，漁農自然護理署或裁判官便有權將該狗隻列為「已知危險狗隻」。