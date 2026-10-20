騙徒自稱「消防隊長」要求診所代訂大批電動輪椅　醒目職員識破

早前盛極一時的「代訂飯盒騙案」如今捲土重來，但內容則由訂飯盒變為「訂電動輪椅」，行騙手法如出一轍。有物理治療診所職員，今日（20日）在網上社交媒體發文，提醒同業切勿誤墮騙局。



該診所職員在帖文中講述騙徒行騙經過，指上周有一名自稱「消防隊長」的人致電診所，聲稱其消防局內有多名消防員弄傷，需要物理治療，同時一次過預約6個診症時段。

診所職員在網上發帖文，提醒同業切勿墮騙局。

文中續指，今日第一個預約的「病人」應診前，該名「消防隊長」再次致電診所，聲稱消防局翌日急需使用20張電動輪椅，但與原本合作的醫療器材公司發生糾紛，因而給予另一間公司的聯絡電話，並要求診所向該公司代為訂購，並承諾稍後會一併歸還款項。

該名職員見狀生疑，隨即上網搜尋該指定醫療器材公司的名稱，赫然發現曾有不法分子，盜用該公司名義詐騙，於是並未有依指示轉帳過數。至於早前預約的6名「病人」，最終全部未有現身。職員無奈表示，雖然未有造成金錢損失，但多個應診時段被騙徒霸佔，導致其他真正有需要的病人無法如期求診。帖文尾段職員再次提醒同業：「大家要小心，唔好比騙徒有機可乘。」

去年的「代訂飯盒」騙案，騙徒在社交平台如 Facebook、Threads等建立假專頁，盜用真正餐廳的相片及地址；甚至假冒學校及社會福利署等名義，致電食肆聲稱要大量訂購飯盒。騙徒落單時，會順便要求食肆代為向指定的「特約供應商」，購買特定高價食材、包括紅酒或佛跳牆等，並訛稱稍後一併結帳；又會以假的過數截圖，向餐廳訛稱已經付款。惟當餐廳向「指定供應商」付款後，即會被騙徒封鎖帳號及失聯。