幫手搵人｜33歲何霆軒疑獨遊大阪失蹤　家屬尋人　入境處接求助

社交平台Threads近日流傳一則尋人告示，33歲男子何霆軒（Elvis）今年10月2日開始獨自到日本旅遊12日，同月11日中午12時29分，最後WhatsApp訊息文字確認由鹿兒島返回大阪，之後完全失聯，其WhatsApp訊息顯示維持單剔狀態，電話無法接通，其社交媒體沒有任何更新及回覆，最後出現地點是大阪市天王寺區複合式購物中心天王寺MIO。



何原定同月13日晚航班返港，「經查證沒有回程登機記錄，沒有留下入住酒店資料，家人無法確認其住宿地點」，「家屬已經報警，家中患病母親十分焦慮」。

帖主呼籲，如有任何目擊、消息、線索，可以「WhatsApp +852 66900606 何先生」或直接聯絡日本當地警方，「懇請各位在日港人、香港朋友、近期曾或會去日本大阪的旅客幫手轉發、留意」。

何霆軒身高約1.8米，體重約90公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄黑短髮。他最後露面時身穿黑色短袖上衣及黑色短褲。（警方提供）

入境處回覆《香港01》查詢時表示， 就有關查詢，入境處在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐大阪總領事館（總領館）了解情況，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

警方本月18日呼籲市民提供何男消息，對方10月2日上午在粉嶺聯興街一帶最後露面後便告失蹤，其家人本月16日向警方報案。何霆軒身高約1.8米，體重約90公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄黑短髮。他最後露面時身穿黑色短袖上衣及黑色短褲。

任何人如有何霆軒的消息或曾見過他，請致電3661-3113或電郵至rmpu-ntn-1@police.gov.hk與新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。