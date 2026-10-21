有片｜柴灣「龜仙人」帶巨龜過馬路獲讚溫馨　有人擔心唔夠時間過

在社交平台 Facebook 群組「車cam L（香港群組）」近日流傳一段短片，引發網民熱議。影片中一隻體型龐大的陸龜，在柴灣道近漁灣邨，沿行人過路處緩步前行，身旁一位長者默默護送，相信是主人帶著愛寵外出散步。巨龜每一步均緊貼主人的腳邊，而龜主亦配合其速度緩緩過路。當時行人過路處仍為綠燈，相信人龜均能及時走上路中安全島。



柴灣道一名長者帶同陸龜過馬路，當時過路處的交通燈「公仔」仍是綠色。（車Cam L Facebook group）

該影片上傳至Facebook 群組「車cam L（香港群組）」。有網民稱巨龜「好堅」，懂得緊隨主人；有人則指經常在柴灣區見到這頭巨龜，指牠相當聰慧，「佢識返屋企，但係每次行到返屋企，佢就會掉頭走。佢識確認路㗎」，並指龜主間中會以手推車推龜散步。有網民形容長者帶龜散步的畫面溫馨，笑言伯伯是「龜仙人」，「老幼相依好溫馨」。

另有網民則擔心巨龜步速較慢，是否有充裕時間過馬路，「兩個阿伯，綠燈唔夠時間過，師兄們都要讓。」、「啲燈其實轉得好快」、「一盞燈夠唔夠時間？」

盾臂龜需經常出戶外享受日光浴

由於影片較模糊，難以確認陸龜的品種，但有網民推斷為盾臂龜。盾臂龜又稱蘇卡達陸龜，是非洲物種，為世界第三大陸龜品種，屬草食動物，不能在水中生存。人工飼養可達四、五十歲，野生甚至可過百歲。成體體長可達60至80厘米，體重更動輒超過50公斤。飼養盾臂龜需要提供足夠食物、溫暖環境及活動空間，亦要經常帶牠到戶外享受日光浴。

根據香港法例第586章 《保護瀕危動植物物種條例》 ，盾臂龜已被列入瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）附錄二物種。香港爬蟲協會網頁亦有列明，市民管有此類受保護物種，必須符合合法進口要求並具備相關合法來源證明；市民可以經漁護署動物福利機構合法領養，會經獸醫為龜隻值入晶片，確保在港能合法飼養。