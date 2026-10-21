旺角美甲店遇竊｜3男女涉偷值$140貨品　警列店舖盜竊追查

旺角中心一間美甲店上周五（16日）發生店舖盜竊案。涉事店家於翌日（17日）在社交平台公開閉路電視片段截圖，顯示當日有3名外籍青年男女在店內徘徊，其中藍衣金髮女子將一盒穿戴指甲先偷偷藏進外套左邊手䄂裏，再放進手袋內，之後3人裝作若無其事，一同離店。店主指事後涉案者欲付300元了結事件，惟她引述在場顧客指對方「態度不友善」，最終她拒絕收款，並報警求助。



今日（21日）警方回覆《香港01》查詢時表示，10月17日上午接獲電子報案，報案人指其位於彌敦道一商場的店舖被人盜去約值140元的貨品。經初步調查，案件列「店舖盜竊」，交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。



閉路電視片段顯示，穿藍色上衣的女子疑將穿戴甲拿在右手中。（Threads meowowhk）

店主許小姐當日向《香港01》提供店內閉路電視片段顯示，涉案3人在近店門的貨架旁徘徊，穿著藍色帽衣的金髮女右手拿着一盒穿戴指甲，然後手垂下，疑偷偷藏進外套左邊手䄂裏，未幾又借故翻找手袋物品，疑將被盜取的指甲放進手袋。 其後，3人裝作若無其事，並在店內喝飲料閒聊，之後一同離開店舖。

事件經過一日在網上發酵，網民迅速起底3名涉案者身份。《香港01》聯絡店方，店主許小姐證實事件中損失約200多元的貨品。她指當事人雖向店方道歉，惟是用新開設的戶口聯絡：「有一個用假Ac（帳戶）話sorry會歸還」，更不斷催促店方提供銀行帳戶，以還清付項。

據店方分享截圖內容，涉事少年用英文表示：「因為覺得指甲很漂亮，而且經常光顧你們店……」請求店主原諒並給予一次改過自身的機會，承諾絕不再犯。他們提到其中兩款甲片價格分別為108元和135元，但願意支付共300元以補償造成的困擾與不便，並多次追問店主的支付寶（Alipay）帳戶或充值碼，希望立刻轉帳。

店主形容，涉案者「好有組織咁樣三個入嚟擋住晒啲視線，又大聲又嘈，偷咗件貨，仲識搵第二件貨填上去」。（Threads meowowhk）

店主則表明不接受，解釋穿戴甲是貼身物品，因衛生原因不接受退還，並指明要對方「用真戶口搵我道歉，俾返貨既錢」。店主強硬要求3人必須站出來，用各自真實的個人帳戶親自向她道歉。

及至當日晚上8時許，店主再向《香港01》記者表示，3名涉案者親身到店舖欲補回貨品的金額，惟店方不接受：「強行想俾$300了事，我叫同事拒收，在場嘅客人都話佢哋態度不友善，佢地（哋）認為收錢完結咩？」，最終店主決定報案。

穿著藍色帽衣的金髮女手執一盒穿戴指甲。（店主許小姐提供）

3名外籍青年在旺角中心2樓一間穿戴甲店內，在貨架上拿起貨品。（Threads meowowhk）

店主指「影到你點樣攞走！」（Threads meowowhk）