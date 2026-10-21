海關月內破3宗遠洋船走私案　檢$2360萬元私煙、電子及美容產品

香港海關於10月偵破3宗涉嫌利用遠洋船走私的案件，並檢獲大批懷疑走私貨物，估計市值共約2360萬元。



3宗案件中，走私貨櫃均經遠洋船，從香港出發，原定抵達馬來西亞及澳洲。當中貨櫃藏有捲髮器、風筒、直髮器及梳等日用品，亦有貨櫃走私私煙、電子產品、家居用品及美容產品等。



海關檢獲大批懷疑走私貨物，估計市值共約2360萬元。（海關提供）

海關透過情報分析及風險評估，發現不法分子意圖利用遠洋船走私貨物，遂部署執法行動。

首宗案件中，海關鎖定3個原定由香港出發、經遠洋船運往馬來西亞的可疑貨櫃進行查驗。經檢查後，海關人員在該3個報稱載有吸塵機配件的貨櫃內檢獲大批懷疑走私貨物，包括超過1.1萬件捲髮器、風筒、直髮器及梳等。

海關鎖定兩個原定由香港出發、經遠洋船運往澳洲的可疑貨櫃進行查驗，檢獲大批私煙。（海關提供）

另外兩宗案件，海關鎖定兩個原定由香港出發、經遠洋船運往澳洲的可疑貨櫃進行查驗。經檢查後，海關人員在該兩個分別報稱載有膠膜、床褥及儲物架，以及陶瓷裝飾、手推車及床褥的貨櫃內檢獲大批懷疑走私貨物，包括約240萬支懷疑私煙、電子產品、家居用品及美容產品等。3宗案件仍在調查中，不排除會有人被捕。

海關鎖定兩個原定由香港出發、經遠洋船運往澳洲的可疑貨櫃進行查驗，檢獲大批私煙。（海關提供）

海關是專責打擊走私的政府部門，一直站在最前線全方位積極打擊各類走私活動。海關的執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。