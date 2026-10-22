珍惜生命｜荃灣縉庭山高級督察墮樓亡　警方：深表難過

上周三（14日）下午1時許，一名35歲姓陳男子在葵涌國瑞路168號縉庭山墮樓身亡。據了解，死者為新界南總區交通部執行及管制組高級督察陳浩文。警方回覆《香港01》查詢時指，對一名警務人員離世深表難過，向他的家人表達深切慰問；並會與他們保持緊密聯絡，提供一切適切的協助。



翻查資料，高級督察陳浩文於10月6日曾出席警方記者會，並交代「2026香港單車節」特別封路及交通安排。

上周三（14日），一名35歲姓陳男子在葵涌國瑞路168號縉庭山墮樓身亡。據知，死者為新界南總區交通部執行及管制組高級督察陳浩文。

上周三（14日）下午1時46分，警方接獲國瑞路168號縉庭山職員報案，指一名30多歲男子在會所平台暈倒。救援人員趕至，事主仍然昏迷，被送往仁濟醫院搶救後不治。警方經調查後，證實事主是從高處墮下，正調查其墮樓原因。案件交由荃灣警區重案組跟進。

事主35歲姓陳，人員經初步調查，相信他從上址一樓層墮下。警方於現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。墮樓原因仍有待調查。

一名男子在荃灣國瑞路168號縉庭山墮樓，送院搶救後不治。（林振華攝）

一名男子在荃灣國瑞路168號縉庭山墮樓，送院搶救後不治。（林振華攝）

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