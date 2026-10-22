海關搗觀塘工作室單位　檢5萬支私煙　一對夫婦被捕

香港海關於昨日（21日）在觀塘進行反私煙行動，突擊搜查一個位於觀塘工廈的工作室單位，檢獲約5萬支懷疑私煙，估計市值約22萬元，應課稅值約16萬元，並拘捕一對夫婦。



人員檢獲大批私煙。（馬耀文攝）

香港海關稅收罪案調查科稅收調查第二組督察陳嘉豪表示，人員在昨日傍晚時分，在涉事單位外截查兩名可疑男女，並在兩人手持的個人物品內，分別搜獲1400支及1200支懷疑私煙，其後人員將二人押解至單位內繼續調查，再檢獲約4.3萬支懷疑私煙。人員搜查涉案男子駕駛的私家車，發現車內藏有3600支香煙，遂當場將兩人拘捕。

一對夫婦被捕 丈夫負責管理私煙倉庫

被捕人為一對夫婦，分別為32歲報稱無業的本地男子及40歲報稱收銀員的本地女子。經初步調查顯示，被捕男子負責管理私煙倉庫，刻意揀選晚上時分運送私煙，並以工作室單位掩飾非法活動。海關相信行動已成功搗破一個已營運1至2個月的私煙分銷中心，將繼續追查該批私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。目前兩名被捕人均被落案起訴，案件將於11月25日在觀塘裁判法院提堂。

海關會繼續根據風險評估及情報分析，從源頭堵截，並透過針對儲存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。根據《應課稅品條例》，任何人處理處理、管有、售賣或購買私煙均屬違法，一經定罪最高可被判罰款200萬元及監禁7年。