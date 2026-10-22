車Cam｜駿洋邨男生全程低頭撳電話過馬路　網民批：現代精神鴉片

低頭族過馬路危機屢見不鮮。社交平台今日（22日）流傳一段車Cam短片，拍攝到火炭駿洋邨對開，有一名穿校服、孭書包的男學生，過馬路時全程「頭耷耷」只注視手提電話，完全未有抬頭留意左右兩旁行車路況，並在車輛駛近時仍施施然慢步橫過。片段引來大批網民熱議，批評男生警惕性極低，更有網民形容智能手機已成「現代精神鴉片」。



一名身穿白色短袖校服恤衫、深色長褲，背著書包的男學生在小巴車尾的馬路步出，正在橫過馬路。

全程頭耷耷注視屏幕 男生「施施然」步出馬路

網上流傳一段約10秒的車Cam片段，雖然沒有顯示事發時間及日期，但可見現場為火炭黃竹洋街駿洋邨對開馬路。片段開首，片主駕車沿黃竹洋街落斜，對面行車線有一輛綠色專線小巴剛好上落客。當片主繼續駛前時，一名身穿白色短袖校服恤衫、深色長褲，背著書包的男學生在小巴車尾的馬路步出，正在橫過馬路。幸好當時片主的車速不快，車Cam片所顯示為約時速30公里，片主見狀及時煞車。

畫面清楚可見，該名男生右手持著一部智能電話，雙眼一直盯著手機，由踏出馬路至行至片主車頭正前方，全程未曾抬頭張望兩旁路面狀況，步姿更顯得相當施施然。由於片段沒有聲音，未知是否片主最終響號警告，該名男學生方如夢初醒，轉頭看了私家車一眼，隨後走回行人路離開。片主亦繼續開車前行，片段就此結束。

畫面清楚可見，該名男生右手持著一部智能電話，雙眼一直盯著手機，由踏出馬路至行至片主車頭中央，全程未曾抬頭張望兩旁路面狀況。

網民熱議：電話係現代精神鴉片 倡開窗警醒

片主將影片上載至社交平台，並留言形容「害X死人」。大批網民紛紛批評該名學生缺乏最基本的道路安全意識，直斥行為等同將自身安全置之度外：「依家啲人過馬路唔睇車」、「真係要呠（響號）㗎，唔係因為啲乜嘢，係希望佢記住下次小心啲過馬路」、「呢啲要開窗X佢」。有網民更直言：「電話就係現代精神鴉片。」

香港法例：胡亂過馬路罰款2,000元

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》，任何人不得在以下情況橫過馬路，包括身處斑馬綫控制區內，但卻不在斑馬綫上；身處距離交通燈控制的過路處15米範圍內，但卻不在該等交通燈所運作的過路處；身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部份15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道。任何人無合理辯解而胡亂過馬路，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）。

不過，翻查地圖實景顯示，男生過馬路附近，並無上述過路設施。