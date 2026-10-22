CCTV影晒｜灰帽男AA膠、牙籤塞公屋單位匙孔　用手機全程拍攝

將軍澳健明邨一單位大門匙孔於9月22日下午約5時20分遭人以膠水及牙籤堵塞，警方以涉嫌刑事毀壞拘捕一名姓譚（52歲）男子。經調查發現，他與8月至9月期間在多區發生的另外9宗同類案件有關。



網上流傳一段閉路電視影片，暫未確認與今次被捕男子牽涉的案件是否相關，但作案手法相似，且事發時間脗合。片段拍攝日期為9月22日下午5時24分，片中一名身穿白色短袖上衣、藍色短褲、頭戴淺灰色鴨舌帽，但沒有戴口罩的男子站在懷疑公屋的走廊，他右手在褲袋位置翻找並掏出物件；其後男子疑似打開手機鏡頭，再將手機靠近門鎖位置進行拍攝，接著再用一根條狀物件塞入單位大門門鎖位置。



片中一名身穿白色短袖上衣、藍色短褲、頭戴淺灰色鴨舌帽的男子站在公共走廊上，他右手在褲袋位置翻找。（網上影片）

發文者指是代網民發帖求助，指該網民的「家人借電話數（貴利）」，收數佬登門擠AA膠及塞牙籤封上匙窿，以致無法使用鎖匙開門。發文者嘆稱：「估唔到仲有人做呢啲老土嘢」，並向網民查詢有無方法移除AA膠。

片中一名身穿白色短袖上衣、藍色短褲、頭戴淺灰色鴨舌帽的男子站在公共走廊上，他右手在褲袋位置翻找並掏出物件；其後男子疑似打開手機鏡頭。（網上影片）

警方今日（22日）指，於9月22日接獲一名女子報案，指其位於將軍澳健明邨的住宅單位大門匙孔於同日下午約5時20分遭一名男子以膠水及牙籤堵塞。

案件交由將軍澳警區反三合會行動組跟進。人員經翻查大量閉路電視片段及深入調查後，同月30日在油麻地區拘捕該名52歲譚姓男子，涉嫌刑事毀壞。調查發現，被捕人亦涉嫌與另外9宗於8至9月在將軍澳、觀塘、屯門、沙田及葵涌區發生的同類型案件有關。

該名被捕男子已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

片中一名身穿白色短袖上衣、藍色短褲、頭戴淺灰色鴨舌帽的男子站在公共走廊上，他右手在褲袋位置翻找並掏出物件；其後男子疑似打開手機鏡頭，再將手機靠近門鎖位置進行拍攝，接著再用一根條狀物件塞入單位大門門鎖位置。（網上影片）

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條「摧毀或損壞財產罪」（即刑事毀壞），任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪最高可被判處監禁10年。