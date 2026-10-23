中英街零售店藏私煙和冒牌袋包括LV　總值$460萬　海關拘1女店員

海關表示，昨日（22日）在沙頭角中英街採取特別執法行動，檢獲約72萬支懷疑私煙及約2,700件懷疑冒牌物品，估計市值共約460萬元，懷疑私煙的應課稅值則約為240萬元，海關在行動中拘捕一名女子。



根據海關提供圖片，關員檢獲LV、Dior、Chanel及Coach等懷疑冒牌手袋。



海關拘捕一名女子。（海關影片截圖）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任戴萬新表示，關員在行動期間發現一間零售店舖售賣懷疑私煙，遂採取行動入內調查，並在店內及其3個相連房間，檢獲該批懷疑私煙，以及香水、美容產品、皮帶和手袋等一批懷疑冒牌物品。

海關檢獲約72萬支懷疑私煙及約2,700件懷疑冒牌物品，估計市值共約460萬元，懷疑私煙的應課稅值則約為240萬元。（海關提供）

行動中，海關拘捕一名50歲本地女售貨員，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。海關強調，會繼續在中英街加強巡查及執法，嚴厲打擊各類私煙及冒牌貨品活動。

海關檢獲約72萬支懷疑私煙及約2,700件懷疑冒牌物品，估計市值共約460萬元，懷疑私煙的應課稅值則約為240萬元。（海關提供）

根據《應課稅品條例》，任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另外，根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

海關檢獲約72萬支懷疑私煙及約2,700件懷疑冒牌物品，估計市值共約460萬元，懷疑私煙的應課稅值則約為240萬元。（海關提供）

市民可致電海關24小時熱線182 8080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報私煙或懷疑冒牌活動。