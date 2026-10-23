外籍女誤信Facebook「酒店刷單」高佣廣告　短短數日失逾$200萬

警方揭發涉及「酒店刷單」的網上求職騙案。一名外籍女子早前因應聘Facebook的高佣金招聘廣告，墮入詐騙陷阱，短短數天內被騙走逾200萬港元。警方指出，過去一周全港已接獲逾20宗同類網上求職騙案，總涉款近1000萬元。



一名外籍女子誤墮求職騙局。

警方在Facebook 「守網者」專頁發文，表示過去一周，警方共接獲20多宗網上求職騙案，損失近1000萬元。其中一名外籍女子早前被Facebook一則招聘廣告貼文吸引，廣告以網上酒店刷單高佣金為招徠。受害人留言應聘後，騙徒隨即以WhatsApp聯絡受害人，並提供虛假酒店預約網站連結及推薦碼，要求受害人在假網站進行登記。

受害人不虞有詐，按假網站客服指示，多次轉賬至不同個人銀行戶口以「預訂酒店」。雖然假網站帳戶顯示已存入豐厚佣金，但受害人最終因無法提款，與家人商討後致電防騙易熱線18222向反詐騙協調中心（ADCC）查詢，始驚覺受騙。受害人在短短數天內一共損失逾200萬元。

警方提醒，網上刷單工作多數是騙局，切勿按入不明投資網站，以及切勿轉賬至不明個人銀行/轉數快戶口，並要提防「高回報、低風險」的廣告，如有懷疑，即致電防騙易熱線18222或使用「防騙視伏器」查詢。