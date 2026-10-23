3日內3傳媒機構及油麻地圖書館連收白色粉末信　警列發現可疑物品

本港3日內接連有3間傳媒機構和一間公共圖書館，收到內有白色粉末的信件。繼本周二（20日）油麻地公共圖書館殘廁發現一封可疑信件後，《香港01》、《香港大公文匯傳媒集團》旗下的《點新聞》，以及《橙新聞》的編輯部，亦於過去兩日先後接獲可疑粉末信。



警方今日（23日）確認，該4宗案件的信件內均藏有白色粉末。警方稱，人員接報到場，經爆炸品處理課人員檢查後，相信該些粉末沒有爆炸危險，人員檢走有關粉末作進一步檢驗。經初步調查，案件暫列作「發現可疑物品」。



《香港01》編輯部收到一封由英國空郵寄港、內藏不知名粉末的信件。

周二中午，油麻地公共圖書館一樓的傷殘人士廁所內懷疑發現可疑物，據悉為一些不明白色粉末。其後，警方爆炸品處理課人員到場。經處理後人員檢走一個膠箱。負責管理公共圖書館的康樂及文化事務署表示，油麻地公共圖書館周二收到一封可疑郵件，警方到場調查檢驗後確認郵件沒有危險性

▼油麻地公共圖書館發現可疑粉末信▼



及至周三（21日）下午，《香港01》編輯部收到一封可疑信件。涉事信件由英國以空郵寄出，信封寫有「《01線報》收」，郵戳顯示於10月13日經英國郵政處理。編輯部拆閱信件時，發現信內藏有不知名粉狀物，於是報警求助。警方接報後，下午3時許警員到場處理，疏散辦公室員工，並派遣反恐特勤隊及爆炸品處理課（EOD）人員到場，消防危害物質專隊及洗消櫃車則到場戒備。

▼《香港01》新聞部收英國空郵可疑粉末信▼



《香港01》編輯部收到一封由英國空郵寄港、內藏不知名粉末的信件。

《香港01》收到一封內藏不知名粉末的信件，警方接報到場調查。（劉定安攝）

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同日傍晚6時，《香港大公文匯傳媒集團》旗下的《點新聞》編輯部位於香港仔田灣海傍道興偉中心辦公室亦收到可疑信件。據《點新聞》指出，信件由英國寄出，聲稱是海外讀者報料信件，其後爆炸品處理課人員亦到場，檢走粉末化驗。

▼《點新聞》編輯部收可疑粉末信▼



有警車抵達興偉中心外。警員登樓調查。

昨日（22日）早上《橙新聞》位於長沙灣環薈中心10樓1-7室的辦公室，收到是海外讀者報料的信件，竟內藏粉末。《橙新聞》在社交媒體Facebook發文，表示收到含粉末的信件，警方接報後派員到場調查，爆炸品處理課人員亦到場處理。

▼《橙新聞》收可疑粉末信▼

