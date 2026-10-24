直擊石硤尾跑步男疑在貓糧投毒　義工裝cam擒人　揭藏老鼠藥利刀

石硤尾公園揭發懷疑毒貓事件。自今年8月中起，有動保組織發現貓義工所放置的糧兜中，驚現黑色污泥狀物體及懷疑老鼠藥，懷疑有人企圖毒害流浪貓。組織及義工連月部署自設閉路電視鏡頭，捕捉到一名跑步男經常於深夜時份在糧兜「加料」。



今日（24日）凌晨，他們再透過「天眼」發現該名男子正在兩個糧兜「加料」，及時將其截停及報警，有人一度稱：「唔想你哋（貓和義工）整污糟呢個地方。」、「我諗住啲貓唔食。」警方在該名34歲何姓男子身上，檢獲老鼠藥及一把14厘米長的生果刀，以涉嫌「殘酷對待動物」及「藏有攻擊性武器」將他拘捕。



有貓義工發現有人在放置給流浪貓的糧兜中，加入黑色污泥狀物體及懷疑老鼠藥，懷疑有人企圖毒害流浪貓。（受訪者提供）

「香港懷疑動物虐待調查報告」負責人張先生向《香港01》表示，今日凌晨他們與貓義工等一行7人進行埋伏，該名跑步男當場「斷正」，並拍片記錄低當時情況。片中可見，張先生等人質問：「好X好玩呀？第幾次呀你？你唔係以為你走得甩呀？」跑步男連聲否認。

眾人等候警察到場時，跑步男坐於路邊稱：「唔想你哋（貓和義工）整污糟呢個地方。」義工立即反駁：「你毒死啲貓瞓喺條路中間就唔污糟？」跑步男沉默一會說：「我諗住啲貓唔食。」

義工失笑駁斥：「你倒啲毒落去然後expect（期望）啲貓唔食？咁你倒落去做咩？你都幾X得意。」又斥：「唔好Bullshit（鬼扯）咁X多嘢啦，報X咗警㗎啦，X！裝X咗你成個月。」期間跑步男眼泛淚光，另一名女義工說：「唔使喊㗎喎，你有無諗過可能俾你毒死嘅貓貓連喊嘅機會都無。」

張先生表示，義工在公園100米範圍內放置兩個糧兜，但自8月中旬起，發現糧兜內出現黑色污泥狀物體及藍色的懷疑老鼠藥，於是他們在糧兜附近加裝閉路電視鏡頭。

經過連日翻查閉路電視影片，發現一名年約30多歲、身穿跑步裝束男子，經常在深夜時份用電筒照射糧兜，並在糧兜前徘徊擾攘，頻率大概一星期2至3次。當義工看畢影片，待早上時分前來了解時，竟發現糧兜的確被「加料」，因此懷疑該名跑步男企圖毒貓。

從張先生提供的閉路電視影片可見，在本周日（10月18日）凌晨2時44分，已曾拍到該名跑步男打開一包物品的包裝並倒進糧兜，且進行攪拌，事後將物品放回胸前的跑步背心。

對於今次事件，張先生強烈譴責任何虐待動物及投毒行為，又諷刺跑步男「好有恆心」，可以連續數月、每周數日凌晨時份到公園落毒。他斥對方「心態唔好」，表示無論出於何種理由，都不應以毒害社區流浪動物的方式解決問題。

警方表示今日凌晨3時37分，在石硤尾公園近網球場一空地接獲一名女子報案，指早前在上址發現有貓隻被懷疑毒死。今日凌晨零時許，她放了兩盒食物在公園，及後從閉路電視發現有人在食物中投毒，於是上前截停。

人員到場後，在該名34歲何姓男子身上檢獲一包老鼠藥及一把上連手柄共14厘米長的生果刀，最終以涉嫌「殘酷對待動物」及「藏有攻擊性武器」將他拘捕，他現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進。今次案件中，沒有發現貓隻受傷。