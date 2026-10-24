專偷北上港人信用卡返港狂買手機套現　港深搗跨境詐騙集團拘33人

香港警方及內地公安聯手瓦解一個跨境信用卡詐騙集團。警方自今年4月起，先後接獲60宗涉及盜用信用卡詐騙求助個案，涉款金額超過180萬元；最高損失一宗超過11萬元。



調查顯示，涉案集團專門針對前往深圳熱門旅遊地點或娛樂場所消費的香港市民；且分工精細，「扒手」盜竊、「監工」運送、「卡手」刷卡套現一條龍。扒手偷卡後交內地監工，將卡偷運來港交予卡手，卡手即日到門市瘋狂刷卡，購買高價手機再轉售套現，獲報酬後將尾數上繳，監工匯款內地分贓。



警方檢獲手機、現金等證物。（黃偉民攝）

北上港人遭盜卡回港狂刷 累計60宗涉款逾180萬

東九龍總區科技及財富罪案組總督察馮志達表示，警方自4月起接獲多名市民報案，指信用卡被盜取，匪徒利用信用卡冒充卡主，在香港不同商店購買高價手機。調查發現，報案人在案發前均有前往深圳熱門旅遊地點或娛樂場所消費，但未有即時檢查隨身財物；直至銀行通知他們的信用卡出現異常大額的交易記錄，才驚覺信用卡遭人盜取及盜用。

今次行動涉及60宗案件，個別報案人最高的損失金額超過11萬元。東九龍總區科技及財富罪案組人員透過翻查大量閉路電視片段，與不同銀行及發卡機構保持聯絡，再經與深圳市公安局的情報交流，成功鎖定涉案信用卡跨境詐騙集團。

詐騙集團3層架構分工嚴密 偷卡、運送、刷卡套現一條龍

調查發現，涉案集團分工明確，共設3層架構。第一層，集團主腦負責聯絡扒手集團，同時招募不同「卡手」，安排深圳關口附近賓館作為「卡手」的巢穴，方便轉移信用卡；第二層，集團骨幹成員即「監工」，負責與扒手交收信用卡，頻繁往返深港兩地，統籌及運送信用卡，再轉交「卡手」刷卡購物；第三層，內地與本地「卡手」即日攜帶信用卡到香港各區商店，冒充卡主購買高價手機，隨後到一間指定的二手電話回收店轉售套現，最後將贓款帶返深圳。「卡手」的購物及轉售的情況，均由「監工」監察。

調查發現，涉案集團分工明確，共設3層架構；「扒手」盜竊、「監工」運送、「卡手」刷卡套現一條龍。

「卡手」每部手機收數百元報酬 「監工」落袋二三千元

據了解，涉案詐騙集團今年4月開始營運。「卡手」每成功轉售一部手機，可獲500至800元不等的報酬；扣除報酬後的餘款，會悉數上交「監工」；而「監工」再經內地支付寶及微信錢包將贓款匯回內地，與集團主腦分贓，「監工」每部手機可分得2,000至3,000元不等。

東九龍總區科技及財富罪案組支援組第一隊高級督察周嘉潤表示，自今年8月至10月，東九龍總區科技及財富罪案組採取了一連串以情報為主導的執法行動。行動期間，人員兵分多路，分別趁「監工」在港鐵站外向本地「卡手」派發信用卡、內地「卡手」在店舖冒充卡主盜刷購物，以及「卡手」前往二手手機店變現套現時當場拘捕涉案人士；同時突擊搜查多個目標單位，拘捕多名本地「卡手」。

警方拘捕多名涉案人士。

兵分多路突擊拘捕 兩地執法部門合共截獲33人

香港警方一共拘捕16人，包括11男5女，包括8名本地人和8名內地人，年齡介乎17至45歲，涉嫌「處理贓物罪」、「串謀詐騙罪」及「以欺騙手段取得財產罪」。被捕人報稱侍應、冷氣技工、按摩技師、無業等。被捕人及至少60宗盜用信用卡的詐騙個案，騙款總額超過港幣180萬元。

被捕人包括2名集團骨幹成員即「監工」; 13名「卡手」；及一名回收二手電子器材的商店職員。部分卡手有黑社會背景。行動中，警方亦檢獲13部用被盜信用卡購買的手機、9張被盜信用卡以及多張購買手機的單據。

同一時間，深圳市公安局人員以「盜竊罪」及「處理贓物罪 /掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪」的罪名拘捕17人，包括11男6女，年齡介乎36至56歲。被捕人士均為內地人，報稱是按摩技師及無業。被捕人士包括42歲集團主腦、「扒手」以及潛伏於卡拉OK、餐廳及按摩店等娛樂場所的「內應」。

兩地聯手拘捕33人。

離港消費慎防扒手 收異常短訊即時「一鍵鎖卡」

東九龍總區（刑事）行政及支援警司曾俊傑指出，涉案犯罪集團企圖利用兩地司法管轄、法制及時間差異以為有機可乘。香港受害人往往在返港後才驚覺信用卡被盜，未能即時在內地報案；而內地「卡手」亦相信在港刷卡套現後潛回內地，香港警方會難以追查。然而，香港警方一直與內地執法部門、銀行業界及發卡機構等持份者保持緊密聯繫與情報交流。警方強調，絕對有能力和決心有效打擊有組織犯罪集團，將不法分子繩之以法。

警方呼籲，罪犯往往「取易不取難」，市民任何時候都要保管好自己的財物，切勿將信用卡留在無人看管的地方。市民一旦收到不明簽帳短訊，應立即登入手機銀行App進行「一鍵鎖卡」，或致電發卡銀行熱線報失。如知道相關交易平台，亦應立即聯絡其客服，要求攔截訂單、取消簽帳及阻止出貨。如有懷疑，請致電「防騙易」熱線：18222。