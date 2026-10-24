粉錦公路車禍｜車cam揭開篷車扭左剷巴士站　候車客捱撞傳尖叫聲

粉錦公路今早（24日）有私家車剷上巴士站及撞向小巴，撞傷3名候車途人。車禍一刻的車cam片段曝光，可見涉事經典萬事得開篷跑車，緊隨前面一輛私家車而行。途至打石湖巴士站時，再前面有一輛紅頂停低上落客，其前方私家車隨即扭右越線駛走；惟萬事得卻向左急轉，結果直剷上巴士站，撞向數名候車乘客，繼而撼向小巴。



片段可見，當時一名男子正坐在巴士站的石凳上，幸未被直接撞及，事後自行站起；另有人則懷疑倒地後掙扎起身，一名非華裔女子則緊抱受驚小童，現場傳出尖叫聲；片段到此結束。



涉事私家車向左急轉，剷上巴士站肇禍。（Leo Lee/ 車cam L（香港群組）影片截圖）

案發在今早約8時43分，涉事私家車沿粉錦公路駛往上水方向，在打石湖巴士站失事。意外中，3名候車途人被撞到，包括一名68歲男子、一名45歲非華裔女子及一名6歲女童。幸3名傷者均為擦傷，清醒由救護車分別送往沙田威爾斯親王醫院及北區醫院治理。

據了解，當時小巴停低上落客，私家車疑切線爬頭肇禍；事後私家車姓陳（34歲）男司機及小巴姓鄭（73歲）男司機在場助查。鄭先生向傳媒憶述，當時停車上落客後準備開車，「聽到砰一聲撞埋嚟，我都唔知佢點樣撞，因爲佢跟住我尾，正式嚟講佢應該撞車尾，唔知點解撞到我左邊。」他指，當時小巴有數名乘客。警方正調查車禍成因。

涉事私家車撞向小巴。（Leo Lee/ 車cam L（香港群組）影片截圖）

當時一名男子正坐在石凳，幸未被直接撞及，事後自行站起。（Leo Lee/ 車cam L（香港群組）影片截圖）

事發後，有乘客倒地後起身。（Leo Lee/ 車cam L（香港群組）影片截圖）

↓↓早上車禍後現場情況↓↓

涉事開篷私家車車頭擋風玻璃爆裂。