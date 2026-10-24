曼谷及巴西抵港兩內地漢機場被捕　海關檢$437萬大麻花可卡因

香港海關一連兩日（23日及24日）在香港國際機場，偵破兩宗入境旅客販毒案件，拘捕兩名內地男旅客，並檢獲約5公斤懷疑大麻花及5.4公斤懷疑可卡因，估計市值共約437萬元。據證物圖片顯示，部分毒品以朱古力包裝袋掩飾。



海關檢獲的懷疑可卡因藏在烘焙專用朱古力包裝袋內。（海關提供）

首宗案件中，一名37歲內地男旅客昨日（23日）從泰國曼谷經越南胡志明市飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李內發現重約5公斤懷疑大麻花，遂把他拘捕。

第二宗案件中，一名46歲內地男旅客今日（24日）從巴西聖保羅經瑞士蘇黎世飛抵本港。海關人員進行清關時，在其寄艙行李內發現約5.4公斤懷疑可卡因，遂把他拘捕。

兩名被捕男子已各被控以一項販運危險藥物罪，兩宗案件將於10月26日在西九龍裁判法院提堂。

海關檢獲5公斤懷疑大麻花。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動；同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。