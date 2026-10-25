啟德演唱會撞萬聖節　皇崗新田公路塞爆　旺角通宵車現人龍

萬聖節將至，本週末多區提前舉辦街頭變裝派對，加上加拿大巨星The Weeknd一連兩日（10月24及25日）於啟德主場館開騷，引發龐大人流。今日（25日）凌晨時份，多名網民發帖指往新皇崗口岸路段大塞車。據網民發佈的圖片顯示，由旺角太子到皇崗口岸的通宵小巴出現誇張人龍，網民直指「目測睇唔到龍尾」。



據現場消息指，高峰時一度有近400人在等車，在旺角等候通宵旅遊巴的伍小姐與其友人接受訪問，指來港看演唱會，散場後再去蘭桂坊感受萬聖節氣份，再到旺角等通宵旅遊巴到皇崗口岸，現已等車逾1小時。伍小姐指雖然有通宵旅遊巴十分便利，但認為班次不足。被問到會否再來港遊玩，她則笑說「短期內可能唔會，太多人喇」。

剛從蘭桂坊參與街頭變裝派對的李小姐受訪，則表示等車近半小時，被問到蘭桂坊體驗，她則大讚「香港太好玩了」，不過亦認為人流太多，未必會再參與街頭變裝派對，笑指「體驗過就夠了」。

在旺角等侯通宵旅遊巴的伍小姐與其友人接受訪問。（陳永武攝）

剛從蘭柱坊參與街頭變裝派對的李小姐受訪。（陳永武攝）

有網民估計因演唱會完結後，有內地遊客未能趕及由東鐵返回深圳，大批遊客只能到皇崗口岸返回內地，再加上多人參與萬聖節的街頭變裝派對後離場，向新皇崗口岸的人流十分龐大。有網上圖片顯示往新田公路路段擠塞，有大量的士、小巴及中港車。

通宵旅遊巴多人排隊。（陳永武攝）

通宵旅遊巴多人排隊。（陳永武攝）

多名網民發帖指往皇崗口岸路段大塞車。據網民發佈的圖片顯示，由旺角太子到皇崗口岸的通宵小巴出現誇張人龍，直指「目測睇唔到龍尾」。（wchu_23）

多名網民發帖指往皇崗口岸路段大塞車。據網民發佈的圖片顯示，由旺角太子到皇崗口岸的通宵小巴出現誇張人龍，直指「目測睇唔到龍尾」。（leung0309／Threads）

多名網民發帖指往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

多名網民發帖指往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

旅發局首辦「萬聖月」活動，中環蘭桂坊連續第二個周末辦變裝派對，人頭湧湧。(梁偉權攝)