有片｜屯門的士闖行人路「任我行」　途人拍片指責　司機致歉駛走

有的士直接駛上行人路，如入無人之境。社交平台車cam L（香港群組）流傳一段短片，顯示一輛俗稱「綠的」的新界的士在屯門建豐街近悅品度假酒店一帶，誤闖行人路並停下。有途經市民發現後，隨即上前勸喻司機駛走並拍攝整個過程，的士司機一度辯稱與客人溝通有誤，其後將車安全駛回馬路。而拍攝者事後表示，已透過電子報案系統舉報涉事的士司機的不當行為。



屯門有一輛新界的士駛上行人路。（CozyMango4239/ 車cam L 影片截圖）

片主在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載了片段，片長約1分26秒，片段甫開始已見到一輛新界的士停於行人路中央，拍片者見狀隨即上前提醒司機：「行人路嚟㗎喎，師兄。」司機當時回應表示，是因應乘客要求才嘗試在該處停留，並隨即承認出錯：「得喇，係我唔啱喇！我去錯地方，我依家同個客傾傾。」

拍片者再次勸喻司機盡快駛離行人路：「你出返去啦！呢度唔係馬路，你幾X多單啊？」司機於是慢駛離去，期間向拍片者致歉：「唔好意思，同個客溝通唔到。」拍片者則回覆指：「唔係呢個問題，點會入嚟㗎？呢度行人路，你睇住人啊，無X嘢吓話。」最終該輛的士沿著一段行人路行駛，然後右轉駛回建豐街，期間未有造成意外。

事件引起網上熱議，不少網民直斥司機行為誇張；亦有人認為可能司機不熟悉路況所致。不過，也有網民認為事態嚴重，表示已就事件向相關部門舉報涉事司機危險駕駛。而拍攝者事後截圖表示，已透過電子報案系統舉報涉事的士司機的不當行為。

屯門有一輛新界的士駛上行人路，拍片者見狀即與司機理論。（CozyMango4239/ 車cam L 影片截圖）

的士司機一度辯稱要與客人溝通有誤。（CozyMango4239/ 車cam L 影片截圖）

司機先掉頭，然後再駛出馬路。（CozyMango4239/ 車cam L 影片截圖）

汽車駛上行人路觸犯了什麼法例？

本港過往曾有司機駕駛私家車駛上行人路後，被控「不小心駕駛」或「危險駕駛」。

根據香港法例第374章《道路交通條例》第38條「不小心駕駛」，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬「不小心駕駛」，可處第2級罰款（5,000港元）及監禁6個月。

而根據第374章《道路交通條例》第37條「危險駕駛」，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁12個月。