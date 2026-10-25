車cam｜啟德沐翠街私家車逆線圖衝斑馬線 場面驚險遭警截停斷正
撰文：凌逸德
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啟德沐翠街上月中（9月15日），曾有一輛掛有兩地牌的七人車逆線衝過斑馬線，涉事司機因危險駕駛被警方票控。事隔一個多月，今日（25日）網上再有車cam片流傳，拍得一輛私家車於相同路段，逆線企圖衝越斑馬線，而今次則剛好有警員巡至現場，即場截停涉事車輛及司機。
涉事車Cam片段可見，當時為下午接近2時半，Cam車正於過路處前停下，有不少市民，包括坐輪椅的長者正在橫過斑馬線。另一段影片則可見，涉事紅色Mini私家車從後方駛至，懷疑未有留意前方情況，立即越過「之字線」抽頭逆線，嘗試越過Cam車，場面情況驚險。幸好此時有約數名軍裝警員巡經上址，其中3人見狀隨即截停涉事私家車，並要求司機駛至一旁接受調查。
影片引起網民熱議，有人批評「之字線不準切線, 條友無考過筆試？」、「永遠見到前面慢車就淨係識抽頭走！」片主亦笑稱「師兄呀，你唔好咁癲啦！」
上月（15日 )網上流傳一段車cam片段，一輛掛兩地牌的七人車在啟德沐翠街斑馬線前突然切線爬頭，越過其他車輛駛過斑馬線；而當時有行人正橫過馬路，場面驚險。涉事七人車司機的駕駛態度引起網民圍攻，紛紛呼籲帖主即時向相關部門舉報。
▼9月15日啟德兩地牌七人車切線爬頭駛過斑馬線▼