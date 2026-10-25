車cam｜啟德沐翠街私家車逆線圖衝斑馬線　場面驚險遭警截停斷正

啟德沐翠街上月中（9月15日），曾有一輛掛有兩地牌的七人車逆線衝過斑馬線，涉事司機因危險駕駛被警方票控。事隔一個多月，今日（25日）網上再有車cam片流傳，拍得一輛私家車於相同路段，逆線企圖衝越斑馬線，而今次則剛好有警員巡至現場，即場截停涉事車輛及司機。



涉事紅色Mini私家車從後方駛至，懷疑未有留意前方情況，立即抽頭逆線，嘗試越過Cam車，場面情況驚險。幸好此時有約6名軍裝警員巡經上址，其中3人見狀隨即截停涉事私家車。（threads@andriy14）

涉事車Cam片段可見，當時為下午接近2時半，Cam車正於過路處前停下，有不少市民，包括坐輪椅的長者正在橫過斑馬線。另一段影片則可見，涉事紅色Mini私家車從後方駛至，懷疑未有留意前方情況，立即越過「之字線」抽頭逆線，嘗試越過Cam車，場面情況驚險。幸好此時有約數名軍裝警員巡經上址，其中3人見狀隨即截停涉事私家車，並要求司機駛至一旁接受調查。

涉事車Cam片段可見，當時為下午接近2時半，Cam車正於過路處前停下，有不少市民，包括坐輪椅的長者正在橫過斑馬線。（threads@andriy14）

影片引起網民熱議，有人批評「之字線不準切線, 條友無考過筆試？」、「永遠見到前面慢車就淨係識抽頭走！」片主亦笑稱「師兄呀，你唔好咁癲啦！」

涉事紅色Mini私家車從後方駛至，懷疑未有留意前方情況，立即抽頭逆線，嘗試越過Cam車，場面情況驚險。幸好此時有約6名軍裝警員巡經上址，其中3人見狀隨即截停涉事私家車。（threads@andriy14）

上月（15日 )網上流傳一段車cam片段，一輛掛兩地牌的七人車在啟德沐翠街斑馬線前突然切線爬頭，越過其他車輛駛過斑馬線；而當時有行人正橫過馬路，場面驚險。涉事七人車司機的駕駛態度引起網民圍攻，紛紛呼籲帖主即時向相關部門舉報。

▼9月15日啟德兩地牌七人車切線爬頭駛過斑馬線▼



啟德一輛掛兩地牌的七人車竟趁其他車輛停在斑馬線前禮讓行人過路時，硬闖逆線爬頭。（PassionateNectarine9740／車cam L（香港群組））