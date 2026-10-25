警旺角破門搗唐樓毒窟　42歲男疑避查爬窗墮樓亡　警拘21人

今（25日）晚上9時許，警方接獲旺角新填地街371-395號有途人報案，指懷疑上址有人墮樓。警方及救護員接報到場，發現一名男子昏迷不醒，懷疑從高處墮下。事主隨後被送往廣華醫院搶救，其後證實不治。



據了解，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）當時在上址打擊犯罪行動，期間破門搗破一個唐樓毒窟時，警員見到多名懷疑顧客從後門逃去，經樓梯走到天台，一名42歲本地男子逃避追捕時懷疑從天台墮下，有途人發現重傷男子隨即報警求助，傷者送院後證實不治。

警方檢查死者屍體無可疑發現，翻查附近閉路電視錄影，顯示死者於晚上9時許從高處墮下，案件由有組織罪案及三合會調查科接手跟進。

行動中，人員在該唐樓單位內檢獲約52.3克懷疑可卡因、約11.4克懷疑「冰」毒、約32.3完懷疑海洛英、29粒懷疑咪達唑侖及一批吸食毒品工具。檢獲的毒品總市值共約8.3萬元。

人員共拘捕11名本地男子及10名本地女子，年齡介乎28至70歲，分別涉嫌「經營毒窟」、「販運危險藥物」及「服食危險藥物」。所有被捕人現正被扣留調查。

多名人士被押上警車帶走調查。（陳永武攝）

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。

多名人士被押上警車帶走調查。（陳永武攝）

案件仍在調查中。（陳永武攝）

上址對開路面遺有血跡。（陳永武攝）

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