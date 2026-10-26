車Cam｜元朗私家車衝紅燈　過路男險被撞怒踢車身　與司機理論

社交平台今日（26日）流傳一段車Cam片段，顯示在元朗青山公路元朗段218號、爭鮮壽司對開的行人過路處，有一輛私家車駛至上址時，懷疑「睇錯燈」，未有在紅燈亮起時停下，反而直衝紅燈，適逢一名男途人正橫過馬路，險被私家車撞倒。

男途人疑不忿險生意外，隨即伸腳怒踢該輛私家車。私家車隨即煞停，男途人上前走到駕駛座旁與司機理論，其後轉身離開。司機一度欲開門下車理論，惟見男子離去，最終驅車駛離現場。



影片引起網民熱議，有網民指出私家車司機及男途人同樣觸犯法律：「一個危駕，一個刑毀」，亦有網民指當時已亮起紅燈，斥司機「燈都未識睇」。

片中一輛私家車駛經上址時衝紅燈。（Kobe Li/車cam L（香港群組）影片截圖）

男途人疑不忿險生意外，怒踢私家車。（Kobe Li/車cam L（香港群組）影片截圖）

男途人上前走到駕駛座旁與司機理論。（Kobe Li/車cam L（香港群組）影片截圖）

司機一度欲開門下車理論。（Kobe Li/車cam L（香港群組）影片截圖）

「危險駕駛」最高可判囚3年

根據《道路交通條例》（香港法例第374章）第37條，「危險駕駛」屬嚴重刑事罪行，初犯者最高可被判處罰款2.5萬港元及監禁3年，並強制取消駕駛資格（停牌）至少6個月兼留有案底；若再犯可取消駕駛資格至少2年。

至於較輕微的「不小心駕駛」，根據《道路交通條例》（香港法例第374章）第38條，最高刑罰為港幣5,000元罰款及監禁6個月，法院亦可酌情取消駕駛資格。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，即屬違法，一經定罪最高可處監禁10年。