石鼓洲焚化廠三級火｜工人曾聞爆炸聲　正搭船撤離　火場圖片曝光

今日（26日）下午12時43分，石鼓洲焚化廠地盤發生二級火警，其後再升為三級火警。消防接報到場出動三條喉及兩隊煙帽隊灌救，現場有多輛救護車到場戒備，暫未有受傷報告，現場逾800名工人緊急疏散。



有工人向《香港01》透露，今日中午地盤內有逾百員工正在工作，突然間聽到一聲爆炸聲，之後地盤開始起火及冒煙，接著火警鐘聲響起，地盤方面安排工人疏散到安全位置。工人形容，疏散過程工人都冷靜有序。而今日地盤將會暫時停工，承辦商現正安排逾800名工人乘船撤離至長洲及荃灣西碼頭。



該名工人表示，起火地點為19層高的廠房，放置不少機器，地面位置平時有不少人會經過。而工人之間亦流傳一張圖片，拍攝到內部火勢猛烈，惟無法確認是否起火位置。從圖片可見，一處樓籠門口位置，火光熊熊，有火舌冒出。

起火位置。（讀者提供圖片）

石鼓洲焚化廠三級火警，濃煙席捲半空。（讀者提供圖片）

石鼓洲焚化廠三級火警，濃煙席捲半空。（讀者提供圖片）

石鼓洲焚化爐地盤發生火警，約一小時內升至三級。地盤逾百工人安全撤離。（讀者歐先生提供）

翻查資料，涉事石鼓洲焚化廠，即I·PARK1斥資180億港元興建，通過焚燒垃圾過程中產生的熱能會用作發電。I·PARK1位於石鼓洲西南面的人工島，佔地約12公頃，共設有三個焚化模組。第一個焚化模組已於去年12月試行運作，其餘兩個模組預計於今年第一季起陸續進行系統測試和試運。當局指，當所有模組全面投入運作後，設施每日可處理約3,000公噸都市固體廢物，每年可向公眾電網輸出約4億8,000萬度電，相等於十萬戶家庭一年的用電量。

石鼓洲焚化廠三級火警，濃煙席捲半空。（讀者提供圖片）