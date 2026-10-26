旺角男子情緒激動遭警員撳地制服　涉無帶行街紙及阻差辦公｜有片

網上流傳一段影片，可見旺角近登打士街與新填地街交界一個十字路口，有多名警員在馬路中央黃格上，合力將一名男子按壓在地上制服。不久後，警員成功將該名男子帶離馬路中央，並將其移送至街角一處貼滿廣告海報的牆邊，期間該名男子一度情緒激動，遭在場警員大聲喝止。據了解，涉事男子因形跡可疑，被警方截查時企圖逃走，結果涉嫌「外出時未有攜帶身份證明」及「妨礙警務人員執行職務」被捕。



網上流傳一段影片，可見近登打士街與新填地街交界一個十字路口，有多名警員在馬路中央的黃色格仔上，合力將一名男子按壓在地上制服。(threads@harry._.816）

影片顯示，警方將涉案男子制服及帶回行人路後，隨即在行人路旁拉起警察封鎖線以維持秩序。從影片後半段可見，涉事深色上衣男子坐在封鎖線內的地上，被多名軍裝警員及懷疑便衣警員包圍調查。其間有警員協助該名男子穿回鞋子並對其搜查，此時有一把女聲問道：「搞咩呀佢？運毒呀？」旁邊亦有多名市民駐足旁觀。

據了解，被捕男子為外籍人士，27歲，無業，持「行街紙」留港。事發於昨日（25日）下午4時45分左右，當時警方西九龍衝鋒隊人員在油麻地一帶巡邏，其間發現該名男子瞥見有警察後，匆忙躲避入一大樓內。

警員覺得形跡可疑，於是上前截查，惟有人突然推開警員逃跑，警員上前追截並多次發出警告，最後在新填地街及登打士街交界截停該名男子。

經初步調查後，該名27歲男子涉嫌「外出時未有攜帶身份證明」及「妨礙警務人員執行職務」被捕。一名警員在追捕時手腳擦傷。案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。

不久後，警員成功將該名男子帶離馬路中央，並將其移送至街角一處貼滿廣告海報的牆邊，其間該名男子疑似一度情緒激動，遭在場警員大聲喝止。(threads@harry._.816）