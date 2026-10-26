怡和大廈吊船意外｜直擊消防兵分兩路　外牆游繩「上天落地」救人

中環發生吊船意外。今日（26日）傍晚6時15分，警方接獲康樂廣場1號怡和大廈保安報案，指兩名工人在大廈外牆工作時，吊船疑向下跌，兩人分別被困逾30及40樓高空。消防「飛將軍」趕至現場，游繩而下，分別將兩名工人救落地面、及救上天台。兩名工人在強風中「半天吊」逾一個半小時後，終平安獲救，幸均清醒，但其中一人手部受傷需送院。《香港01》以整理事發時序和影片，帶讀者回顧整個驚險救援過程。



消防接觸到其中一名工人，並將其救走。(左朗星攝)

●下午6時15分：警方接獲報案，指中環怡和大廈有吊船下墜，兩名工人被困分別大約30多樓及40多樓外牆

●下午6時22分：消防趕抵現場，由天台游繩而下救援

●晚上7時11分：消防「飛將軍」先接觸到被困於43樓外牆的工人

●晚上7時20分：消防接觸到另一名被困於35樓外牆的工人

●晚上7時42分：消防帶同被困35樓外牆的工人，游繩向下移動抵達地面。工人清醒，手部受傷，由救護車送院

●晚上8時06分：消防帶同被困43樓外牆的工人向上吊，抵達樓高52樓的怡和大廈天台。工人維持清醒，手指受傷，由救護車送院

消防在地面展開救生氣墊。（左朗星攝）

+ 6

現場可見，吊船幾乎跌至行人路，距離地面只有一兩米；所幸工人有佩戴安全帶，「半天吊」困半空，其中一人一度站於外牆圖形窗框稍息。救援人員在大廈下方放置氣墊，亦有救護員在場戒備。

勞工處回覆《香港01》查詢表示，已知悉事件，並已展開調查。

管理怡和大廈的置地公司回覆查詢時，則強調其目前首要任務是保障相關人員和公眾的安全，公司確認事件中涉及的兩名工人已安全獲救。置地公司又稱，已立即對事件展開調查，並將配合有關政府部門進行後續工作。

涉事吊船下墜，跌至距離地面僅一兩米高。（左朗星攝）

+ 7

兩名工人在怡和大廈外牆工作時，吊船疑向下跌，兩人因而被困逾30樓高空。（Threads@babyas）