筲箕灣爆水管｜黃泥水射爆院舍玻璃窗　泥沙淹床　女院友腳傷送院

今（27日）早10時許，筲箕灣道潤民商業中心對開路面一個地盤，疑受工程期間影響，導致一條水管破裂，大量黃泥水淹及行人路及筲箕灣道來回行車線，現場如同一片澤國。現場街坊指，地盤工人施工期間，疑鑿穿水管。



社交平台有人上載了鑿穿水管一刻的影片，當時大量黃泥水從地面湧出，大約有6米高，激射四周，並發出沙沙巨響，如同爆炸一樣。據了解，爆水管一刻的威力巨大，水流夾雜泥沙，激射至四周大廈，令附近寶福大廈的一間院舍玻璃窗爆裂，黃泥水湧入室內，窗邊的床鋪亦遭殃。記者現場所見，床鋪濕透，床上有大量沙泥，院舍內亦滿地積水，一片狼藉。事件更導致一名女院友受傷送院。



爆水管一刻疑水流衝力大又夾雜泥沙，激射四周大廈，令附近院舍玻璃窗爆裂。（黃偉民攝）

警方表示，今日上午近11時接獲報案，指筲箕灣道312至322號一間老人院舍被對開一處地盤爆水管所波及，院舍玻璃窗破裂。一名年長女院友腳部受傷，女傷者清醒由救護車送往東區醫院治理。

爆水管一刻疑水流衝力大又夾雜泥沙，激射四周大廈，令附近院舍玻璃窗爆裂，黃泥水湧入室內，整張床都遭殃。（黃偉民攝）

爆水管一刻疑水流衝力大又夾雜泥沙，激射四周大廈，令附近院舍玻璃窗爆裂。（黃偉民攝）

院舍內部滿地積水。（黃偉民攝）

懷疑工人鑿穿水管一刻影片

社交平台有人上載了鑿穿水管一刻的影片，當時突然有大量黃泥水從地面湧出，大約有6米高，激射四周，並發出沙沙巨響。從片段所見，路面如同發生爆炸一樣，三四秒過後，水柱威力減弱，演變成一個約1米高的噴泉。途人見到爆水管一刻，即時嚇得掉頭走，有人更嘆道：「唉呀！」

社交平台有人上載了鑿穿水管一刻的影片，當時突然有大量黃泥水從地面湧出，大約有6米高。

黃泥水激射四周，並發出沙沙巨響。從片段所見，路面如同發生爆炸一樣。

筲箕灣當區街坊不斷在社交平台上載現場圖片，有街坊更擔憂受事件影響，今日恐有可能會停水，有人直言：「又整爆街喉，不知會不會又沒水。」亦有街坊表示，現場家中已經沒有水供應。

筲箕灣道有工程，懷疑鑿穿水管，導致大量水湧出路面。（網民Cat Chan圖片）

筲箕灣道有工程，懷疑鑿穿水管，導致大量水湧出路面。（網民Marnmei Tom圖片）

筲箕灣道有工程，懷疑鑿穿水管，導致大量水湧出路面。（網民Charlie Chow圖片）