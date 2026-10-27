筲箕灣爆水管｜水務署派水車　學生趁午膳攞水　街坊無奈：無辦法

今早（27日）10時許，筲箕灣道西行線潤民商業中心對一處路面地盤，懷疑工程期間工人鑿穿喉管，導致大量水湧出路面，猶如一個大型噴泉，泥水淹及行人路及筲箕灣道來回行車線。水務署派員於中午關上水制，並派出水車到附近街坊取水。



水務署中午派出水車及人員到耀興道近筲箕灣分區電力站對開，由水務署人員在場派發膠袋，並協助街坊取水。區內有診所及院舍職員帶同手推車及水桶等器皿前來取水。

有家住附近的男學生指，他就讀的慈幼學校及筲箕灣天悅廣場住所已經停水，所以趁學校午休時間到水車取水備用。

就讀附近慈幼中學的學生表示學校與家中均已停水，趁課間午休前來取水備用。（黃偉民攝）

家住筲箕灣天悅廣場的街坊米先生表示，從保安員口中得悉家中停水，為怕今晚無水可用，所以趁回家前先取水備用，視乎情況再來回取水。談及不到半年，區內再次因事故而停水，米先生相當無奈，但認為意外「無得講」。

康華大廈居民梁小姐指，自己在中午洗菜時發現水勢很弱，落樓查看始知爆水管導致停水。她為住在附近的胞弟前來取水，以防晚上無水洗澡。梁小姐指，區內的供水喉管老舊，再次因爆水管而停水亦「無辦法」，希望政府能加快更換喉管。

梁小姐一次取水4袋，希望政府加快更換新喉管。（黃偉民攝）

米先生為怕今晚無水可用趁回家前先取水備用。（黃偉民攝）

水務署網頁公佈顯示，西灣河、筲箕灣、愛秩序灣、阿公岩道至香島一帶自今早11時起緊急停水，上述地區食水供應受影響。署方預計今日午夜前恢復供水。

水務署網頁公佈，西灣河、筲箕灣、愛秩序灣、阿公岩道至香島食水供應受影響。

筲箕灣道有工程，懷疑鑿穿水管，導致大量水湧出路面。（網民Cat Chan圖片）

筲箕灣道有工程，懷疑鑿穿水管，導致大量水湧出路面。（網民Marnmei Tom圖片）