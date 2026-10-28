有片︱屯門灰衫男便利店偷竊　被店員斷正　疑非初犯累偷$500貨物

網上流傳多條片段，拍攝到一名身穿印有「YLK」字眼灰色衫的男子，被一名便利店職員捉住阻止其離開，期間職員高呼：「有人偷野啊！報警唔該！」影片可見，事發地點是屯門華都商場，職員指灰衫男曾多次到便利店行竊，估計累積盜去值約500元的貨物。今次灰衫男斷正被職員當場截停，灰衫男欲逃離去上班，便利店職員拒絕。二人互相拉扯一段時間後，另一名穿上同樣印有「YLK」制服的男子上前了解。



便利店職員將灰衣男截停，懷疑他多次行竊。（網上影片截圖）

片中，便利店職員首先捉住對方肩膀，要求對方拿出未付款的商品，期間灰衣男嘗試辯解「唔係啊」並企圖掙開職員，無果後被擒回。職員連呼：「咁你宜家仲話無？」、「有人偷野啊！報警唔該！」向途人求助。

灰衣男隨後求饒，但職員回答：「你唔好講嘢啦，咁多日都係咁樣啦，你玩嘢啊？」相信灰衣男並非初犯，被職員留意已久。

灰衣男又以「返工啊」為藉口想離去，惟職員仍不肯放人。灰衣男其後認賠，圖以賠償了事，職員指他前後共偷竊價值500多元的貨物，要求先行付款。二人拉扯期間灰衣男一直試圖離去。其他片段可見，二人之後轉移位置，但職員仍未鬆手，期間有另一名與灰衣男穿著相同制服的男同事上前了解，一度離去後又折返。影片至此結束。

便利店職員將灰衣男截停，懷疑他多次行竊。（網上影片截圖）

便利店職員將灰衣男截停，懷疑他多次行竊。（網上影片截圖）

有網友在片段下方留言，指「夠膽偷咁多 應該唔係第一次，一定要報警，俾啲教訓佢」，亦有人稱讚便利店職員好人「好人好事正能量包容」。有網民推測灰衣男其實是附近一間食肆的員工，並在商場內偷竊。

店舖盜竊是嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。