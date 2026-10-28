警放蛇打擊跨境白牌車　42歲雙程證男司機涉3罪被捕　扣車6個月

西九龍總區交通部執行及管制組今日（28日）進行打擊跨境「白牌車」非法載客取酬的行動。行動中，警員「放蛇」喬裝乘客，在網上社交平台租用一輛掛兩地牌的「白牌車」前往深圳，並拘捕一名42歲持雙程證的男司機，涉嫌「違反逗留條件」、「非法載客取酬」及「駕駛時沒有第三者保險」等罪名。



警方西九龍總區交通部執行及管制組人員今日（28日）進行打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的行動，拘捕一名雙程證男子。（警方提供圖片）

警方西九龍總區交通部執行及管制組人員今日（28日）進行打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的行動。（警方提供圖片）

西九龍總區交通部執行及管制組高級督察譚健燊表示，警方留意到近期在大型活動後，有大量車流經不同口岸前往內地，當中部分是涉嫌非法載客取酬的「跨境白牌車」，並在不同的社交平台招攬乘客，聲稱是使用豪華七人車，可由香港出發，經陸路口岸前往內地各個城市。

西九龍總區交通部執行及管制組高級督察譚健燊講解案情。（馬耀文攝）

警方人員在網上巡查時發現相關資訊，遂「放蛇」喬裝乘客，透過社交平台預訂前往深圳的載客服務，相關費用為港幣700元。當確認收款後，一名持雙程證的男子駕駛一輛本地登記、掛有兩地牌的豪華七人車到場接載警員。當車輛即將到達新皇崗口岸時，警員隨即表露身分拘捕該名42歲男司機。

涉案男子涉嫌「違反逗留條件」、「非法載客取酬」及「駕駛時沒有第三者保險」等罪名。他現正被警方扣留調查，將於明日（29日）在九龍城裁判法院提堂。涉案車輛亦被拖走扣查，作進一步檢驗。

警方表示，這些「跨境白牌車」除了沒有正式保險保障外，部分駕駛者亦並非本港居民，他們有機會涉嫌違反逗留條件。針對此類違規掛兩地牌的白牌車載客行為，警方及相關部門強調將繼續加強執法。

警方對跨境「白牌車」的罪行採取零容忍態度，並會繼續以情報主導的方式，透過不同渠道識別跨境「白牌車」和嚴肅跟進市民的舉報，搜集足夠證據後會立即採取執法行動。

警西九交通部放蛇打擊跨境白牌車，以涉違反逗留條件拘捕42歲持雙程證男司機，涉案車輛會被扣查6個月。（馬耀文攝）

譚健燊指，涉案司機的駕駛資格會被取消，運輸署亦會以違反許可證條件為由，撤銷涉事車輛的封閉道路通行許可證，並扣押相關車輛最少6個月。譚健燊呼籲市民，出行時應選用合法的公共交通工具。他指出乘搭白牌車存在極大風險，一旦發生交通意外，涉案車輛的第三者保險可能會失效，乘客及其他道路使用者將失去應有的保障。警方強調會繼續於全港各地不定時、不定點嚴厲執法。

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可判罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。司機如被定罪，亦會被取消駕駛資格（俗稱「停牌」）至少12個月，最長可達3年。