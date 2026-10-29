沙田19歲青年被指「撬牆腳」搶女網友　遇襲被毆　事主發文澄清

一名19歲青年被指「撬牆腳」，昨日（28日）在沙田美林商場停車場天台遭多人包圍，其中一人向他拳毆致流血受傷。事主報警並在網上發帖澄清並無其事，警方列襲擊案追查。



事主在網上發文澄清並無搶人女友。（網上截圖）

事主在Threads發文，指昨日（10月28日）晚上8時50分在大圍美林邨天台被7至8人圍繞，其中一人「重拳襲擊」致令他頭部受傷暈眩。他表示「犯人已經離場，已經報咗警」，經醫院詳細檢查後，暫時沒有嚴重傷患。

遇襲原因疑是被指「撬牆腳」，但事主在文中澄清指並無其事，他聲言「唔鍾意呢個女仔，我亦都冇想搶呢條女嘅意欲」。他指與該名女子是朋友的女朋友，對方一併出現參加飯聚，以為只是「普通吃過飯」，指該女子「純粹欣賞我嘅音樂，同佢講嘢大多數都係講關於音樂嘅嘢」；又表示不知道對方是否與男朋友已分手：「當時我未有跡象見到佢同男朋友分手，佢男朋友粒聲唔出就打我。」

案件列襲擊致造成身體傷害，由沙田警區刑事調查隊第三隊跟進。（資料圖片）

警方稱，事主姓王19歲，據了解，他與被通緝人士並不相識，而事主與15歲少女是於去年Instagram認識並成為朋友。

昨日晚上二人在上址見面，其間年約18歲的男子突然從後箍頸，然後用拳頭襲擊事主頸和面部，導致他流鼻血。逞兇者傷人後離開，事主報警求助，其後被送到威爾斯親王醫院治理，案件列襲擊致造成身體傷害，由沙田警區刑事調查隊第三隊跟進。