有片｜黑狗誤闖粉嶺公路　交警人車護航帶離險境　網民讚處理得好

粉嶺公路今日上演「警察人車護狗」一幕。網上流傳一段車Cam片段，一隻黑色唐狗誤闖粉嶺公路，貼著路肩前行。警方接報後迅速到場，由一名身穿反光衣的警員在前方徒步緊隨黑狗，後方則有警察電單車亮起藍色警示燈慢行護航，並有巡邏警車在後方壓陣，最終成功將黑狗引導離開公路。拍片司機顯得不耐煩，認為警方應開放一條行車線，但網民不敢苟同，反指警方處理正確，「如果隻狗衝出嚟你撞到佢你仲大鑊喎」。



粉錦公路有狗誤闖，警員徒步緊隨黑狗，後方則有警察電單車亮起藍色警示燈慢行護航，並有巡邏警車在後方壓陣，最終成功將黑狗引導離開公路。（車Cam L Facebook）

事發於今早（29日）7時13分，警方接報在粉嶺公路，有一隻黑色流浪狗沿快線而行，其後橫越至左側慢線路肩。警方接報趕至牽晴間附近，發現黑狗沿路肩前行，遂展開人車護航，黑狗最終順著路邊斜坡自行離開公路。

影片可見，一隻黑狗沿公路左側路肩向前小跑，其身後數米，一名軍裝警員戴著戰術手套，徒步尾隨黑狗步伐，戒備黑狗突然衝出路面。一輛交通電單車亦尾隨其後，低速在路肩與慢線之間前行。同時，一輛警車在中線與慢線交界閃燈慢駛，形成移動路障，阻隔後方車流。

其間，黑狗一度跑出行車線，警員立即張臂阻擋，警車亦攔住車路，將牠引導回路肩內側。緩緩前行百米後，黑狗順著路邊斜坡離開。

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拍攝影片的後方司機行程受阻，顯得不太耐煩，他估計有人見到狗隻在公路上遊蕩而報警，「佢（警察）應該唔係捉佢（狗），跟住佢行，睇吓帶返安全地方」、「你放條線畀人行啦！」

不過，一眾網民就不太認同司機的想法，大讚警方處理得好，「今次阿sir做得好好喎」、「有愛心」、「做得好，有耐性，有愛心，其實理得佢又係咁出糧」；認為警方若不顧狗隻照樣開路，後果或更嚴重，「如果隻狗衝出嚟你撞到佢你仲大鑊喎，你諗清楚講啲咩先啦」、「咁處理應該係最好，隻狗應該受傷了，如再大動作受驚嚇就會亂跑，大家比啲耐心！」、「唔覺有問題，阻你哋小小時間咋」。