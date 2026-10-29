香港仔工傷｜據悉疑吊臂車尾輪壓塌排水蓋 車輛傾側致工作台急墜
撰文：凌逸德
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香港仔石排灣道100A號、香港仔漁業及海事分署發生工業意外。今日（19日）上午10時16分，吊臂車進行外牆維修時，平台懷疑不穩定，意外導致一男一女工人，在大約6米高位置拋出工作台，幸他們繋穩安全帶，未致墮地，懸掛在離地4米空中位置。其中62歲姓歐男傷者頭受傷半昏迷，57歲姓羅女傷者清醒，頭及手腳擦傷，同送瑪麗醫院治理。警方現調查事故，案件列「工業意外—有人意外受傷」。
工業傷亡權益會表示對事件十分關切，職員已趕往醫院了解，將跟進事件及為家屬提供適切協助。
涉事位置為香港仔漁業及海事分署，屬政府物業，據了解由建築署負責管理。而外牆維修由外判公司承包，受傷的兩名男女工人，則受僱於該外判公司。
事發時，上述兩名男女工人，到上址進行外牆修葺工程，並乘工作台升到建築物3樓，兩人均佩帶好安全帶及頭盔。工程大約在9時25分左右開始，惟及至10分鐘後，即9時35分左右，吊臂車的右後輪下方的排水蓋，懷疑不堪車輛重量而下塌，導致車輛傾側，而工作台亦急速墜下，導致二人跌出升降台。所幸他們繫有安全帶，沒有跌到地面，惟因撞落吊臂而受傷。
救護員接報後到場，將兩名受傷工人送往瑪麗醫院治理，其中受傷男工人送院期間半昏迷。幸經搶救後，兩名工人已無生命危險。
《香港01》正向發展局查詢事件。
現場所見，吊臂車停在建築物內，吊臂已經收起。車尾後約20米位置，是建築物本身設有的鐵籠，可見其中一個角落凹陷損毀，另外建築物對開10米的行人天橋電梯搭，亦有玻璃龜裂，暫未確定是否與事件有關。
而大廈地面遺下血跡，一名身穿灰衣、相信為傷者同事的男子上衣及褲子均有染血。
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