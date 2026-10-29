八鄉村屋藏$2,000萬冰毒　茶葉包裝掩飾　非裔男斷正反抗襲警被捕

警方新界北總區反三合會行動組人員，根據情報分析及深入調查，成功搗破一個位於八鄉橫台山河瀝背村的毒品儲存倉。



行動中，警方共檢獲約43.6公斤懷疑冰毒，估計市值高達2,000萬港元，並拘捕一名46歲非洲裔無業男子。



警方新界北總區反三合會行動組高級督察何安生交代案件。（林振華攝）

警方經過情報蒐集，鎖定一個位於八鄉橫台山河瀝背村的村屋單位，懷疑被販毒集團用作毒品儲存倉。昨日（28日）下午，探員於目標村屋外採取伏擊行動，期間發現一名形跡可疑的外籍男子並上前截查。該名男子突然激烈反抗，並動手襲擊一名警務人員，導致警員手部及面部受傷。探員最終合力將其制服，並將他押回涉案村屋作進一步搜查。

探員於單位內搜出40包懷疑冰毒，每包重約1公斤，總共約43.6公斤懷疑冰毒及一批毒品包裝工具，估計市值高達2,000萬港元。警方其後以涉嫌「販運危險藥物」及「襲擊警務人員」拘捕該名男子。被捕無業男子46歲，目前正被警方扣查。他稍後將被暫控「販運危險藥物」及「襲擊警務人員」罪，並於明日（30日）在粉嶺裁判法院提堂。

警方相信，有人受販毒集團金錢利誘，被招攬負責看管及派送毒品。行動已成功阻止大批毒品流入市面。消息指，被捕男子為非洲裔，持馬拉威共和國護照入境，已逗留在港一個月。涉案單位佔地約400呎，警方正聯繫業主。

警方共檢獲約43.6公斤懷疑冰毒，估計市值高達2,000萬港元。（林振華攝）

販毒集團利用茶葉包裝掩飾毒品。（林振華攝）

警方新界北總區反三合會行動組高級督察何安生指，年尾節日臨近，集團囤積毒品，並以茶葉包裝作掩飾，利用村屋作為毒品儲存倉，企圖逃避警方追查。消息指，有關毒品來源為金三角等地。警方將繼續打擊販毒活動，鍥而不捨地調查案件，並從供應鏈入手，打擊販毒集團。是次行動已成功阻截該批大數量毒品流入市面

警方呼籲，市民切勿貪圖販毒集團的金錢利誘，參與任何形式的販毒活動，淪為集團的傀儡。販毒不但會斷送個人前途，更加會導致面臨長期監禁。警方重申，對任何形式的販毒活動均採取零容忍態度。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。