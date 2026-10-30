警打擊停牌駕駛拉兩人　其中46歲男子半月內再被捕　揭疑涉毒駕

警方打擊停牌期間駕駛行動，拘捕兩名男司機，其中一人較早前已因停牌期間駕駛被捕候查，今次再被揭停牌期間駕駛，並且於體內驗出疑含冰毒。



東九龍總區交通部特遣隊昨日（10月29日）在區內展開代號「耀角」（GLOWINGHORNS）的打擊停牌期間駕駛行動。人員經深入情報分析及調查後，分別在將軍澳及黃大仙區鎖定並截停兩輛目標私家車。

東九龍總區交通部特遣隊昨日（10月29日）展開代號「耀角」的打擊停牌期間駕駛行動，拘捕兩名男子。（警方圖片）

東九龍總區交通部特遣隊昨日（10月29日）展開代號「耀角」的打擊停牌期間駕駛行動，拘捕兩名男子。（警方圖片）

一名46歲本地男司機未能出示駕駛執照及未能通過快速口腔液測試，涉嫌「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「在體內含有任何濃度的指明毒品時駕駛汽車」。調查顯示，該名司機於10月中旬涉嫌「停牌期間駕駛」被捕，當時他獲准保釋候查。他已被暫控一項「停牌期間駕駛」罪、一項「駕駛時沒有第三者保險」罪及一項「在體內含有任何濃度的指明毒品時駕駛汽車」罪，案件將於今日（10月30日）上午在觀塘裁判法院提堂。

據了解，被捕男子對安非他命（俗稱冰毒）呈陽性反應。

另一名44歲本地男司機亦未能出示駕駛執照，涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。他獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到。

警方重申，「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」均屬嚴重交通罪行。一經定罪，最高可被判處罰款港幣1萬元、監禁12個月及停牌12個月。毒後駕駛同屬嚴重交通罪行，會嚴重危害其他道路使用者。一經定罪，首次定罪最高可被判處監禁3年、罰款港幣2.5萬元及至少停牌24個月。警方會繼續加強執法，打擊相關罪行，並呼籲駕駛人士切勿以身試法。