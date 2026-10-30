黑幫操控供應鏈　住宅單位製毒包裝兼送貨　警拘13人檢3千萬毒品

警方昨日（29日）展開代號「閃逮」的反毒品行動，瓦解一個懷疑由黑幫操控，活躍於九龍區的販毒集團。疑犯利用不同的私人住宅單位掩飾毒品活動，由製毒、包裝、儲存到運送，形成一條龍的毒品供應鏈，並安排毒品快餐車司機，將毒品運送到九龍區的毒品飯堂及娛樂場所進行分銷。行動中，警方共拘捕13人，檢獲超過32公斤、市值逾$3,400萬懷疑各式毒品。



警破九龍區一條龍製販毒集團，拘13人檢值$3,400萬毒品。（黃偉民攝）

警破九龍區一條龍製販毒集團，拘13人檢值$3,400萬毒品。（黃偉民攝）

秀茂坪警區反三合會行動組高級督察馬穎培指，警方經情報分析及深入調查，於10月13日晚掩至紅磡一個私人住宅單位附近埋伏，在一名男子以鎖匙企圖進入涉案單位時上前截查。人員其後於單位內檢獲400包共重406克的懷疑可卡因、320克懷疑「Happy粉」，50枚懷疑含有依托咪酯的煙彈，以及大量毒品包裝工具。

警方隨後翻查大量閉路電視片段，繼續追查集團其他成員。10月26日晚，探員於旺角截查一輛可疑私家車時，於車內檢獲13包、合共23克懷疑可卡因，並拘捕該名涉案司機。

突擊搜查多處 檢獲大量毒品及製毒工具

至10月29日，警方聯同多個部門在多區同步進行拘捕行動。警方於早前發現的紅磡毒品倉同一幢大廈內，再搗破一個製毒工場，趁一名男子離開該單位時上前將他拘捕，在其手持的黑色膠袋內檢獲2包共26克懷疑霹靂可卡因，並於其租住單位內再檢獲合共30公斤懷疑可卡因及霹靂可卡因，及大量製毒工具。同日，警方亦於秀茂坪及深水埗分別搗破一個毒品飯堂及一個小型毒品倉，檢獲100克懷疑冰毒、40克懷疑大麻、少量懷疑海洛英及依托咪酯等毒品。

行動中，警方以涉嫌「販運危險藥物」、「製造危險藥物」、「經營毒窟」及「吸食毒品」等罪名拘捕11男2女，年齡介乎22至73歲，當中部分人有黑社會背景。警方相信已成功瓦解該販毒集團。被捕人士仍被扣查，警方將暫控他們「製造危險藥物」及「販運危險藥物」等罪名。

+ 2

秀茂坪警區刑事部總督察鍾文齡呼籲各業主，需留意租客的背景及租住單位的目的，避免單位被不法分子利用。若發現租戶或鄰居利用單位儲存可疑物品，或有太多陌生人頻繁出入，應提高警覺，如有懷疑應盡早向警方舉報。警方重申，製造及販運毒品是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬港元，市民切勿以身試法。