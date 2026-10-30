警瓦解3新界偷車集團　涉7案起回6失車　拘8男部分有黑幫背景

近月新界、包括元朗區車輛盜竊案有上升趨勢，元朗警區刑事部於一連4日（26日至29日）展開代號「雷霆」暨「玄網」聯合執法行動，瓦解3個專門針對偏遠露天停車場的偷車集團，共拘捕8名男子、大部分人具三合會背景，並起回6輛失車。



調查顯示，集團盜用車輛後，會自用、轉售或售予「劏車場」。被捕人分別涉嫌未獲授權而取用運輸工具、車內盜竊及偽造文件等多項罪名，其中4人已被落案起訴，其餘2人暫獲准保釋候查。



元朗警區重案組第一隊督察吳冠麟交代案件。（王譯揚攝）

行動期間，警方鎖定3個偷車集團，牽涉新界區7宗車輛盜竊案件，當中共有8輛私家車及一輛客貨車被盜。探員經深入調查，翻查大量閉路電視片段，並配合「銳眼計劃」的天眼，發現犯罪集團主要活躍於新界鄉郊一帶，目標多為停泊在偏遠路邊、防盜設施不足的露天停車場私家車。

元朗警區重案組第一隊督察吳冠麟指，調查顯示，集團盜取私家車後，會將車輛自用、轉售，或售予俗稱「劏車場」的拆車商。為逃避警方追查，犯罪團夥會為失車套上假車牌、或停泊在鄉郊偏遠位置，或以車冚遮蓋整個車身，以增加警方調查難度。

元朗警區刑事部探員自本月26日起展開拘捕行動，突擊搜查新界、九龍多個地點，以「未獲授權而使用運輸工具」、「車內盜竊」、「偽造文件」、「無牌駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「停牌期間駕駛」，以及「外出時備有盜竊工具」等罪名，拘捕8名中國籍男子（34至49歲），當中7人有三合會背景。警方亦起回6輛失車，並在其中一輛失車內檢獲百合匙、汽車車匙編碼器等盜竊工具。

其中4名被捕人已被落案起訴相關罪名，分別於昨日及今日（29日及30日）在屯門裁判法院提堂；另有2人仍被警方扣留調查，其餘2人暫獲准保釋候查。

警方鎖定3個偷車集團，牽涉新界區7宗車輛盜竊案件，起回多部失車。（王譯揚攝）

警方呼籲車主離開車輛時，務必鎖好車門及車窗，妥善保管車匙。任何情況下都不要將車匙留在車內，亦不要在車廂擺放貴重物品，以免不法之徒有機可乘。車主亦應盡量避免將私家車停泊在偏僻、沒有閉路電視覆蓋的地點，應優先選擇有保安駐守的停車場；亦可自行安裝防盜系統及GPS追蹤裝置，加強車輛保安。

另外，元朗警區聯同元朗區撲滅罪行委員會已於今年4月中推出「元朗智車保計劃」，向區內電單車車主免費派發「智車保險包」防盜裝置，以提升車輛防護能力。為了進一步擴大防罪防護網，元朗警區最近更加推「智車保計劃」2.0，將受惠車種全面擴展至區內私家車及輕型貨車。經批核的車主將可獲發智能定位裝置以及精美防騙小禮物，協助車主全方位守護愛車並加強防騙意識。元朗警區稱非常歡迎區內合資格車主踴躍參與「智車保計劃」2.0。

警方重申，偷車屬嚴重罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，一經定罪，最高可判處監禁10年。此外，任何人協助處理、使用或接收失車，亦有可能干犯處理贓物罪，最高可判監14年。