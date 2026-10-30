假中銀職員稱提供低息貸款騙個人資料　市民察破綻及時報警保不失

近日網上流傳新型詐騙手法，有騙徒疑冒充「中國銀行（香港）」職員，透過Cold Call（隨機致電）聯絡市民，聲稱能提供低息借貸服務，其後騙徒用帶有藍色剔號（藍剔）的WhatsApp商業帳號聯絡市民，並提供偽造的銀行職員卡片，意圖詐騙。



有幾乎上當的網民在社交平台分享事發經過，指到達騙徒卡片上顯示的中銀上環分行欲簽約時，及時向真正的銀行職員查詢，得悉該分行並無卡片上顯示的朱姓職員，方知受騙並報警，幸過程中未有損失，嘆「近排騙案越來越真」。他接受《香港01》訪問憶述，他在警署報案時逗留不夠10分鐘，已見到另一名被假冒中銀人員騙錢的老婦到場報案，可見騙案猖狂。



騙徒先透過Cold Call聯絡市民，其後再以WhatsApp商業帳號聯絡。（吳先生提供）

《香港01》聯絡到帖主吳先生，他受訪時表示，最先是接獲自稱中銀職員來電，對方聲稱能提供0.18厘的低息貸款。吳先生其後在通訊軟件WhatsApp上，收到一個具有「藍剔」商業帳號聯絡，對方用戶名稱及頭像均以中國銀行標誌及「BOC Hong Kong」顯示。

騙徒向吳先生索取身份證、3個月的收入月結單、住址證明，甚至股票持有證明，訛稱能爭取更低息貸款。吳先生不虞有詐，按指示向騙徒發送資料。其間，騙徒錄音指示他簽約前，將所有現金存款滙進中銀戶口，聲言「放得更多情況下，可申請半年免息」 ，指程序是「供款壓力測試」。

雙方接洽一段時間後，騙徒約吳先生今日（30日）早上簽約，更提醒他要留意手提電話。吳先生卻誤會要親身到中銀分行簽約，準時到達現場後，騙徒則回應「同事還未聯絡你，你到場冇用呀！」，並聲稱需要先透過其熱線「搞好前面嘅小小流程，先可以去分行再簽」。其間吳先生向在場中銀職員查詢，證實上環分行根本沒有騙徒所提供卡片上的職員；真正的中銀職員並建議吳先生報警備案，吳先生最終力保不失。

當吳先生告知騙徒「中銀同事已經備了案，在聯絡警署當中」後，騙徒仍試圖轉移視線稱「同事打比你冇接窩（喎）」。吳先生事後向警方報案，並展示報案編號，大嘆「近排騙案越來越真」；又指在警署逗留不夠10分鐘，「就見到有個阿婆進來報案，話被中銀scam騙了錢」，可見騙案猖狂。

根據吳先生提供的涉事騙徒卡片顯示，卡片上印有中銀香港的標誌，中英雙面印刷，並附有「審批部經理（分行）朱XX」的頭銜，地址標示為上環東協商業大廈分行。然而，仔細審視名片內容，可發多個極不尋常的漏洞，例如銀行並無「審批部」；卡片上繁體字與簡體字混用，與本港銀行一貫使用的繁體字印刷不符；亦欠缺個人聯絡電話，卡片僅印有分行直線號碼，卻未有印上該名「職員」的個人聯絡號碼。

而《香港01》記者在與吳先生聯絡後，利用警方的「防騙視伏器」搜尋騙徒與他聯絡時使用的WhatsApp電話號碼，結果顯示為「高危有伏」，指該電話號碼與詐騙舉報有關。

騙徒假冒中銀職員，透過WhatsApp聯絡事主，《香港01》根據吳先生提供的對話截圖，利用警方的「防騙視伏器」搜尋該個WhatsApp電話號碼，結果顯示為「高危有伏」，指該電話號碼與詐騙舉報有關。（防騙視伏器截圖）

警方表示，於今日接獲一名市民報案，指有人自稱中銀職員，聯絡他聲稱可提供低息貸款，並稱安排與他網上簽約。報案人覺得可疑，於是報警。過程中報案人沒有金錢損失。