珍惜生命｜西貢大網仔營地30歲男子帳幕內燒炭　網民報警救回一命

一名男子在網上發文尋死，要求網民代為報警。警方接報到場，果然在西貢大網仔營地一個帳幕內找到30歲姓黃男事主，他昏迷倒地，旁邊有燒過的炭。事主送院搶救後回復清醒，警方經調查相信他婚姻觸礁不開心。



警方稱，凌晨零時40分接獲報案，指在Threads見到有人留言，自稱在大網仔營地內燒炭尋死。人員到場果然找到該帳幕，並發現一名男子昏迷在內，隨即將他送往將軍澳醫院搶救。

事主在Threads發文要求網文代為報警，網民紛紛留言表示關注。（網上截圖）

警方稍後聯絡到與事主同齡的胡姓妻子，據了解二人有感情問題，事主不想離婚。事主經搶救後回復清醒，目前留院治理。

本月8月有人同樣在大網仔營地燒炭，並在網上發文。當時同一帳號的事主留言「呢幾日到我去」。（網上截圖）

本月8日，38歲姓劉女子在西貢大網仔營地的帳篷內燒炭自殺身亡。事發前她在網上發文透露尋死念頭。而與今日黃姓男子同一帳號的網民，曾在劉女的發文下留言「呢幾日到我去」。

西貢大網仔營地一個月內發生第二宗燒炭事件。（漁護署網頁圖片）

事主被送到將軍澳醫院救治。（資料圖片）

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