外籍漢獨登八仙嶺迷路透支困林　跨部門搜救　警無人機半小時尋獲

一名41歲外籍男子上周六（24日）獨行大埔八仙嶺，因迷路兼體力透支，被困密林無法前行。警方聯同消防處迅速啟動聯合搜救。當中警方大埔分區鄉村巡邏隊人員憑藉無人機的熱成像功能與廣播功能，在半小時內鎖定事主位置。在地面人員及政府飛行服務隊配合下，救援人員於一小時內成功救回事主。



男事主事後親身向救援人員致謝。警方呼籲市民切勿獨自行山，登山時應下載「HKSOS」應用程式以策安全。



警方大埔分區鄉村巡邏隊人員憑藉無人機的熱成像功能與廣播功能，在半小時內鎖定事主位置。（警方提供）

事發當日（24日）下午4時51分，警方999報案中心接獲報案指，41歲外籍男子於早上獨自從龍尾村出發，沿衛奕信徑第九段前往黃嶺，行至松樹嶺脊附近於叢林迷路，最後因體力透支無法前行，需要求助。

警方聯同消防處分析求助事主的可能位置後，啟動聯合搜救並利用無人機展開空中搜索。半小時後，警方透過無人機熱成像功能發現事主蹤跡，遂一方面以廣播功能與事主溝通確定男子清醒，另一方面立即通知地面救援人員。於無人機引導下，救援人員終成功於偏離行山徑約40米外的叢林尋獲事主，經初步處理後，由政府飛行服務隊將他救離現場。

於無人機引導下，救援人員在偏離行山徑約40米外的叢林尋獲事主。（警方提供）

有份參與搜索的大埔分區鄉村巡邏隊警員張君華透露，一般山嶺搜救行動需時且分秒必爭。今次行動中，警察無人機及其熱成像功能發揮功效，大大提升搜索效率，成功於一小時內完成救援任務。未來亦會繼續利用不同科技協助執行前線工作，加強警務工作效能，保障市民生命及財產。

獲救男子日前特意到大埔向救援人員表達謝意及送上祝福。他對香港的高效救援服務表示讚賞，並衷心感謝每位有份參與救援的前線人員。

警方呼籲市民應避免單獨行山，不但要「結伴同行」，更要下載「HKSOS」救援應用程式，並在戶外活動時正確啟用定位功能，「一旦發生意外，系統能自動通報位置，為生命爭取黃金時間」。搜救團隊亦可以有效縮窄搜索範圍，更快掌握求助人的地理位置，提供即時協助。