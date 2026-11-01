萬聖節MMA有片｜中環海濱混戰　兩男圍毆「和尚」　道士勸阻無力

萬聖節狂歡演變成街頭擂台！在中環海濱活動空間舉行「香港美酒佳餚巡禮（Wine & Dine Festival）」，昨晚（10月31日）適逢萬聖節，大批市民身穿各式應節奇裝異服入場暢飲，結果卻有多人打鬥。社交平台流傳一段打架片，三名男子在美食攤檔前大打出手，期間一名打扮成「和尚」的男子遭兩名男子圍毆，更被推跌在地上。身旁圍觀的群眾中，有一名身穿黃袍的「道士」上前勸阻無果，場面既混亂又荒謬。有網民笑言是萬聖節「鬼打鬼」，更有人無奈嘲諷香港已成「無處不打交」。



片段甫開始即見到一名身穿和尚打扮的男子與一名身穿黑色短袖衫的男子扭作一團，波及身旁女伴及途人。

社交平台流傳一段長約1分鐘的片段顯示，事發地點為中環海濱活動空間「香港美酒佳餚巡禮（Wine & Dine Festival）」的美食攤位前，片段甫開始，即見到一名作「和尚」打扮的男子，與一名身穿黑色短袖衫的男子扭作一團，波及身旁女伴及途人。未幾，有一名穿深藍色風褸、孭著背包的男子突然加入混戰，揮拳擊男「和尚男」的頭部。此時圍觀人群中有一名身穿黃色道袍的「道士」上前試圖勸阻，其他旁觀人士亦連聲喝止，一名女子更奮力扯著背包男，試圖制止。

然而，「和尚男」與黑衫男並未停手，兩人繼續扭打並邊戰邊走。期間拍片者竟在場興奮叫囂，不斷高呼：「大力啲！大力啲！」而背包男及黑衫男上前，多次揮拳打中「和尚男」的頭部，背包男亦乘機上前助戰，兩男將「和尚男」推倒在地上。「和尚男」一度嘗試起身再戰，但面對兩人夾擊，顯然雙拳難敵四手，未幾再度跌坐在地上，場面狼狽。

這時有一名女子拉開黑衫男，亦另有兩名男子隔開背包男及「和尚男」，其中一人不斷勸說：「唔好打。報警兩邊都告，唔好打啊。」

背包男及黑衫男多次揮拳打中「和尚男」的頭部。

雙方被拉開後仍怒氣未消，「和尚男」繼續與背包男隔空互罵，有人一度說：「Come on, come one。」不過背包男站在美食攤位前，仍大聲多次高呼：「垃圾！垃圾！」片尾現場氣氛回復平靜，有人則呼籲：「盡量唔好圍觀啦。」影片就此完結。

片段曝光後，引起大量網民討論。由於涉事者包含「和尚」與「道士」裝扮，不少網民發揮幽默感調侃「和尚男」正在「物理驅魔」、直言：「佛都有火」；亦有網民笑指在場的「道士」完全起不到作用，「個道士都震佢唔住」。有人笑言是萬聖節「鬼打鬼」，並指香港「無處不打交」。

在公眾地方打架 罰款$5,000和監禁12個月

根據本港法例第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可被判處罰款5,000元及監禁12個月。