萬聖節MMA有片｜中環海濱混戰 兩男圍毆「和尚」 道士勸阻無力
萬聖節狂歡演變成街頭擂台！在中環海濱活動空間舉行「香港美酒佳餚巡禮（Wine & Dine Festival）」，昨晚（10月31日）適逢萬聖節，大批市民身穿各式應節奇裝異服入場暢飲，結果卻有多人打鬥。社交平台流傳一段打架片，三名男子在美食攤檔前大打出手，期間一名打扮成「和尚」的男子遭兩名男子圍毆，更被推跌在地上。身旁圍觀的群眾中，有一名身穿黃袍的「道士」上前勸阻無果，場面既混亂又荒謬。有網民笑言是萬聖節「鬼打鬼」，更有人無奈嘲諷香港已成「無處不打交」。
社交平台流傳一段長約1分鐘的片段顯示，事發地點為中環海濱活動空間「香港美酒佳餚巡禮（Wine & Dine Festival）」的美食攤位前，片段甫開始，即見到一名作「和尚」打扮的男子，與一名身穿黑色短袖衫的男子扭作一團，波及身旁女伴及途人。未幾，有一名穿深藍色風褸、孭著背包的男子突然加入混戰，揮拳擊男「和尚男」的頭部。此時圍觀人群中有一名身穿黃色道袍的「道士」上前試圖勸阻，其他旁觀人士亦連聲喝止，一名女子更奮力扯著背包男，試圖制止。
然而，「和尚男」與黑衫男並未停手，兩人繼續扭打並邊戰邊走。期間拍片者竟在場興奮叫囂，不斷高呼：「大力啲！大力啲！」而背包男及黑衫男上前，多次揮拳打中「和尚男」的頭部，背包男亦乘機上前助戰，兩男將「和尚男」推倒在地上。「和尚男」一度嘗試起身再戰，但面對兩人夾擊，顯然雙拳難敵四手，未幾再度跌坐在地上，場面狼狽。
這時有一名女子拉開黑衫男，亦另有兩名男子隔開背包男及「和尚男」，其中一人不斷勸說：「唔好打。報警兩邊都告，唔好打啊。」
雙方被拉開後仍怒氣未消，「和尚男」繼續與背包男隔空互罵，有人一度說：「Come on, come one。」不過背包男站在美食攤位前，仍大聲多次高呼：「垃圾！垃圾！」片尾現場氣氛回復平靜，有人則呼籲：「盡量唔好圍觀啦。」影片就此完結。
片段曝光後，引起大量網民討論。由於涉事者包含「和尚」與「道士」裝扮，不少網民發揮幽默感調侃「和尚男」正在「物理驅魔」、直言：「佛都有火」；亦有網民笑指在場的「道士」完全起不到作用，「個道士都震佢唔住」。有人笑言是萬聖節「鬼打鬼」，並指香港「無處不打交」。
在公眾地方打架 罰款$5,000和監禁12個月
根據本港法例第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可被判處罰款5,000元及監禁12個月。